به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه هفته گذشته با حکم کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک رسول خادم به عنوان سرپرست خزانه داری این کمیته انتخاب و معرفی شد. این انتخاب در حالی انجام شد که بیش از یک سال از اعلام استعفای محمدعلی شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک می گذرد اما با این حال و با وجود موافقیت هیات اجرایی نسبت به استعفای انجام شده، وی طی این مدت همچنان مسئولیت های مربوط به خزانه داری و ذی حسابی کمیته را بر عهده داشت.

البته با وجود معرفی خادم به عنوان سرپرست خزانه داری کمیته ملی المپیک، وی فعلا و تا اطلاع ثانوی حق هیچ امضایی در این کمیته ندارد و بدین ترتیب رتق و فتق امور مالی کمیته ملی المپیک همچنان باید با امضای محمدعلی شجاعی، خزانه دار پیشین این کمیته انجام شود.

محمدعلی شجاعی که ریاست فدراسیون تیر و کمان را هم عهده دار است، در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به این موضوع که «بالاخره استعفای شما از خزانه داری کمیته ملی المپیک رنگ اجرایی به خود گرفت و دیگر مسئولیتی در این کمیته ندارید»، به این موضوع اشاره کرد.

شجاعی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خزانه دار کمیته ملی المپیک فقط خزانه دار نیست بلکه ذیحساب دستگاه هم به حساب می شود با این تفاوت که حکم ذیحسابی وی باید توسط وزیر اقتصاد و دارایی تایید و صادر شود و تا زمان صدور این حکم، وی در واقع مسئولیت اجرایی ندارد.

شجاعی در این رابطه ادامه داد: انتخاب خزانه دار کمیته ملی المپیک بر عهده مجمع این کمیته است، طبق اساسنامه فردی که به عنوان خزانه دار یا سرپرست خزانه داری انتخاب می شود مسئولیت ذی حسابی کمیته را هم عهده دار می شود. در واقع به خاطر مسئولیت ذیحسابی است که حق امضای چک و دیگر اسناد کمیته ملی المپیک به خزانه دار سپرده می شود اما حکم ذیحسابی باید از سوی وزارت اقتصاد و دارایی صادر شود و مدیریت کمیت نقشی در آن ندارد.

خزانه دار مستعفی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: کیومرث هاشمی این حق را داشت که نسبت به معرفی سرپرست خزانه داری اقدام کند که بالاخره این کار انجام شد، حالا حکم سرپرستی وی به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه می شود تا حکم ذیحسابی وی از سوی وزیر این وزارتخانه صادر شود. این کار ۲۰ - ۱۰ روز طول می کشد و تا آن زمان سرپرست خزانه داری معرفی شده حق امضای چک ها و اسناد را ندارد و این حق و مسئولیت همچنان بر عهده من است.

رئیس فدراسیون تیر و کمان خاطرنشان کرد: این شرایط در مورد من و بعد از اینکه در مجمع کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار انتخاب شدم نیز وجود داشت، آن زمان ۴۰ روز طول کشید تا حکم ذیحسابی من از سوی وزارت اقتصاد و دارایی آمد و تا آن زمان آقای مهدی کرباسیان، خزانه دار قبلی کمیته پیگیر امور مالی بودند.

محمدعلی شجاعی در مورد انتخاب رسول خادم به عنوان سرپرست خزانه داری هیچ گونه اظهارنظری نکرد اما ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر تاییدیه وی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود تا بتواند رسما به همکاری اش با کمیته پایان دهد.