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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

با حضور ۴۰۰ کارشناس از ۶ استان؛

همایش پیشگیری از سوء رفتار با کودک در مشگین شهر برگزار شد

همایش پیشگیری از سوء رفتار با کودک در مشگین شهر برگزار شد

مشگین شهر – با حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی شش استان کشور همایش پیشگیری از سوء رفتار با کودک در محل سالن اجتماعات پل معلق مشگین شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل صبح شنبه در این همایش هدف از برگزاری آن را آشناسازی کارشناسان اورژانس اجتماعی با مصادیق کودک‌آزاری عنوان کرد.

بهزاد ستاری با تأکید به اینکه در برخی مواقع فقر اطلاعات و آگاهی مانع از این می‌شود که مصادیق کودک‌آزاری را بدانیم، اضافه کرد: این همایش فرصتی برای ارائه مصادیق کودک‌آزاری فراهم می‌سازد.

وی افزود: در این همایش کارشناسان اورژانس اجتماعی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه و کردستان حضور یافته‌اند و در عین حال کارشناسان شهرستان‌های اردبیل و مشگین شهر نیز حضور دارند.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان در این همایش با حضور اساتید دانشگاهی و رئیس اورژانس اجتماعی کشور آخرین وضعیت کودک‌آزاری در کشور تشریح شده و کارشناسان اطلاعات لازم جهت مداخله و پیشگیری به هنگام را دریافت می‌کنند.

ستاری با تأکید به اینکه در خود استان اردبیل نیز تماس‌های مکرری برای کودک‌آزاری با اورژانس اجتماعی داریم، ادامه داد: لازم است کارشناسان با اطلاع لازم در موضوع کودک‌آزاری مداخله کنند.

وی افزود: این همایش در روز نخست به صورت منطقه‌ای در مشگین شهر و در روز دوم به صورت شهرستانی در پارس‌آباد با حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی این شهرستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3834038
محمد میرزایی ناطق

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