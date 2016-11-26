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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند خبر داد:

کمک ۱۸۰ میلیون تومانی مردم نهاوند به جبهه مقاومت

کمک ۱۸۰ میلیون تومانی مردم نهاوند به جبهه مقاومت

نهاوند- فرمانده سپاه ناحیه نهاوند از کمک ۱۸۰ میلیون تومانی مردم نهاوند به جبهه مقاومت خبر داد.

سرهنگ کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه مردم شهرستان نهاوند طی سنوات گذشته کمک‌های قابل‌ملاحظه ای برای ارائه به جبهه‌های مقاومت جمع‌آوری کرده‌اند، افزود: مردم مؤمن و انقلابی شهرستان نهاوند همواره در تمامی زمینه‌هایی که کشور احساس نیاز کرده است ثابت‌قدم و جزو اولین‌ها بوده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی بابیان اینکه مردم به شکل‌های مختلف از جبهه مقاومت حمایت می‌کنند، گفت: تاکنون افزون بر ۱۸۰ میلیون تومان کمک نقدی برای حمایت از جبهه مقاومت جمع‌آوری‌شده است.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند با اشاره به اینکه پشتیبانی از جبهه مقاومت با کمک‌های مردمی ضروری است چراکه جبهه مقاومت به کمک مالی و فرهنگی نیاز دارد و وظیفه اصلی بر دوش بسیجیان است، تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این خصوص همچون سابق برنامه‌های مناسبی برای جذب کمک‌های مردمی در نظر گرفته‌شده که تا پایان سال جاری به‌صورت گسترده در شهرستان اجرایی خواهند شد.

وی بابیان اینکه بسیاری از پیشرفت‌های کشور مرهون بسیج است، اظهار داشت: در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه بسیج بصیرت افزایی و آگاه شدن به مسائل اجتماعی است.

کریمی تصریح کرد: تشکیل بسیج ده‌ها میلیونی یکی از راهبردهای اساسی در نظام مقدس اسلامی است.

کد مطلب 3834039

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