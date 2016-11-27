آخرین وضعیت مرمت خانه جلال/ هویت معنوی خانه باید حفظ شود

محمدحسین دانایی خواهرزاده جلال آل‌احمد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مرمت خانه جلال و سیمین در تهران که در دو سال گذشته از سوی شهرداری تهران در دست اجراست، عنوان کرد: مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران چند روز قبل در گفتگویی عنوان داشته که مرمت و بازسازی منزل سیمین و جلال با حفظ هویت بنا صورت می‌­گیرد. دوستداران سیمین و جلال هم علاقمند هستند و از ابتدا اصرار داشتند موضوع حفظ هویت اصلی این بنا به‌عنوان خانه و محل زندگی دونفر از نویسندگان صاحب­‌نام در موضوع مرمت مورد توجه ویژه قرار بگیرد و اجازه ندهند که خدای­ نکرده نظریات غیرعلمی و غیراصولی معطوف به بعضی اهداف مادی بر این پروژه فرهنگی سایه بیندازد و هویت و ماهیت و کاربری واقعی آن را مورد تهدید و تعرض قرار دهد.

وی افزود: ما هم معتقدیم که آنچه مهم تر از مرمت است، کاربری این خانه تحت عنوان خانه-­موزه جلال آل‌احمد و سیمین دانشور است. خانه-­موزه‌ها باید با حفظ ویژگی­‌های اولیه و به شکلی که در دوره تاریخی گذشته بوده­اند، بازسازی و بازپیرایی شوند و با چیدن لوازم و اثاثیه شخصی، وسایل کار و آثار شخصیت‌­های مزبور، برای بازدید عموم آماده­ شوند، چون هدف اصلی از تأسیس اینگونه مراکز فرهنگی، معرفی هویت تاریخی و حفظ ارزش‌­های مادی و غیر­مادی آن خانه‌هاست و در ­نتیجه، آنچه مهمتر از مرمت است، حفظ هویت و کاربری این بنا به‌عنوان خانه است و هیچ یک از عملیات مربوط به مرمت و تقویت و مقاوم­‌سازی و بازسازی و غیره و همچنین کاربری‌­های احتمالی بعدی که بنا به ضرورت­‌هایی برای این بنا تعریف می­‌شوند، نباید در این امر مهم و اساسی، یعنی در هویت آنجا به عنوان خانه و محل زندگی، خللی وارد کنند.

وی در پایان ضمن اظهار خوشوقتی از وضعیت روبه­ پیشرفت کارها، درباره آینده این پروژه گفت: نکته­‌ای که باید دست­‌اندرکاران محترم به آن توجه­ کنند، این است که هدف­ افراد فقط با امید و خواسته آنها مشخص نمی­‌شود، بلکه این مسیر و جهت حرکت افراد است که هدف آنها را مشخص می­‌کند. بنابراین، اگر دست اندرکاران پروژه همانطور و در همان مسیری کار کنند که تا­کنون کار کرده­‌اند، به طور قطع دوسال بعد که خیلی هم زود خواهد رسید، در همین جایی خواهند بود که اکنون ایستاده­‌اند، اما اگر از این وضع راضی نیستند و به دنبال نتایج بهتری هستند، باید تغییر در طرز فکر و طرز کار خودشان را از همین امروز شروع کنند تا دوسال آینده‌­شان بهتر از دوسال گذشته‌شان باشد. بنابراین، آینده این پروژه در دست آقایان است و به تصمیم و انتخاب آنها بستگی دارد. ما امیدواریم که این تصمیم را همین امروز بگیرند و ما از فردا شاهد تغییرات جدی در وضع این پروژه باشیم.