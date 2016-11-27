آخرین وضعیت مرمت خانه جلال/ هویت معنوی خانه باید حفظ شود

محمدحسین دانایی خواهرزاده جلال آلاحمد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مرمت خانه جلال و سیمین در تهران که در دو سال گذشته از سوی شهرداری تهران در دست اجراست، عنوان کرد: مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران چند روز قبل در گفتگویی عنوان داشته که مرمت و بازسازی منزل سیمین و جلال با حفظ هویت بنا صورت میگیرد. دوستداران سیمین و جلال هم علاقمند هستند و از ابتدا اصرار داشتند موضوع حفظ هویت اصلی این بنا بهعنوان خانه و محل زندگی دونفر از نویسندگان صاحبنام در موضوع مرمت مورد توجه ویژه قرار بگیرد و اجازه ندهند که خدای نکرده نظریات غیرعلمی و غیراصولی معطوف به بعضی اهداف مادی بر این پروژه فرهنگی سایه بیندازد و هویت و ماهیت و کاربری واقعی آن را مورد تهدید و تعرض قرار دهد.
وی افزود: ما هم معتقدیم که آنچه مهم تر از مرمت است، کاربری این خانه تحت عنوان خانه-موزه جلال آلاحمد و سیمین دانشور است. خانه-موزهها باید با حفظ ویژگیهای اولیه و به شکلی که در دوره تاریخی گذشته بودهاند، بازسازی و بازپیرایی شوند و با چیدن لوازم و اثاثیه شخصی، وسایل کار و آثار شخصیتهای مزبور، برای بازدید عموم آماده شوند، چون هدف اصلی از تأسیس اینگونه مراکز فرهنگی، معرفی هویت تاریخی و حفظ ارزشهای مادی و غیرمادی آن خانههاست و در نتیجه، آنچه مهمتر از مرمت است، حفظ هویت و کاربری این بنا بهعنوان خانه است و هیچ یک از عملیات مربوط به مرمت و تقویت و مقاومسازی و بازسازی و غیره و همچنین کاربریهای احتمالی بعدی که بنا به ضرورتهایی برای این بنا تعریف میشوند، نباید در این امر مهم و اساسی، یعنی در هویت آنجا به عنوان خانه و محل زندگی، خللی وارد کنند.
وی در پایان ضمن اظهار خوشوقتی از وضعیت روبه پیشرفت کارها، درباره آینده این پروژه گفت: نکتهای که باید دستاندرکاران محترم به آن توجه کنند، این است که هدف افراد فقط با امید و خواسته آنها مشخص نمیشود، بلکه این مسیر و جهت حرکت افراد است که هدف آنها را مشخص میکند. بنابراین، اگر دست اندرکاران پروژه همانطور و در همان مسیری کار کنند که تاکنون کار کردهاند، به طور قطع دوسال بعد که خیلی هم زود خواهد رسید، در همین جایی خواهند بود که اکنون ایستادهاند، اما اگر از این وضع راضی نیستند و به دنبال نتایج بهتری هستند، باید تغییر در طرز فکر و طرز کار خودشان را از همین امروز شروع کنند تا دوسال آیندهشان بهتر از دوسال گذشتهشان باشد. بنابراین، آینده این پروژه در دست آقایان است و به تصمیم و انتخاب آنها بستگی دارد. ما امیدواریم که این تصمیم را همین امروز بگیرند و ما از فردا شاهد تغییرات جدی در وضع این پروژه باشیم.
