ضرورت ورود دانش آموزان به تولید محصولات زیستی در آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره دانشآموزی زیستفناوری گفت: حوزه زیستفناوری دارای ثروت آفرینی بالایی برای کشور است و تمام مباحث حوزه زیستفناوری برای کشور میتواند ثروت زیاد و اشتغال آفرینی ایجادکند.
قانعی بیان کرد: محصولات زیستی قیمت بسیار بالایی دارد بهگونهای که فاکتورهای هفت و هشت گرمی یک میلیون دلار است و کل دارویی که برای برخی بیماران استفاده میشود، دو و نیم گرم است که ما میتوانیم دانش آموزان را بهگونهای آموزش دهیم که بتوانند در حوزه تولید محصولات زیستی در آینده فعالیت کنند.
وی با تاکید بر این نکته که باید از زیستفناوری بهعنوان یک موضوع ثروت آفرین و اشتغال آفرین استفاده کرد، گفت: باید با توجه به جشنواره زیستفناوری دانشآموزی، دانش آموزان را برای ورود به عرصه زیستفناوری آماده کنیم.
دانش آموزان برای دریافت جایزه نوبل نیاز به حمایت اساسی دارند
در ادامه سیدمهدی سیدی مدیرگروه سرمایه انسانی آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری گفت: هدف از برگزاری جشنواره دانشآموزی زیست فناوری این نیست که تعدادی از دانش آموزان طرحی ارائه دهند و جایزه دریافت کنند بلکه امیدوار هستیم دانش آموزان در آینده با حمایت هایی که صورت می گیرد برنده جایزه نوبل شوند.
وی افزود: برگزاری چنین جشنوارههایی باعث ایجاد رقابت سالم بین دانشآموزان میشود و ما امیدواریم که دانش آموزان با ایجاد خلاقیت و نوآوری بتوانند آینده کشور را بسازند.
وی عملکرد سومین جشنواره زیست فناوری را خوب ارزیابی کرد و گفت: در این جشنواره ما شاهد همکاری و تعامل خوب بین مجموعه بودیم چرا که موفقیت بدون مشارکت گروهی امکانپذیر نیست. عامل اصلی این موفقیت بیشتر بخاطر مشارکت دانشآموزان و معلمان آنها بوده تا جاییکه در این کارگروهی والدین نقش ارزندهای را ایفا کردند.
دبیر سومین جشنواره زیست فناوری تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره این نیست که تعدادی از دانش آموزان طرحی ارائه دهند و جایزه دریافت کنند بلکه امیدوار هستیم دانش آموزان در آینده با حمایت هایی که صورت می گیرد برنده جایزه نوبل شوند.
مدیرگروه سرمایه انسانی آموزش و ترویج ستاد توسعه زیست فناوری افزود: تمامی شرکت کنندگان و دانش آموزان برنده هستند و ما تنها به نمایندگانی از این دانش آموزان می توانیم جایزه بدهیم ولی از نظر ما تمامی دانش آموزان برنده هستند.
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