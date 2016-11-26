به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی مغیثی عصر جمعه در مراسم عطرافشانی مزار معطر۸۵۰ شهید شهرستان نهاوند که به مناسبت هفته بسیج انجام شد بابیان اینکه همه باید ادامهدهنده راه و رسم و سیره شهدا باشیم، گفت: امروز ادامه دادن راه شهدا با توجه به غبار توطئههای دشمنان داخلی و خارجی تضمینکننده رسیدن به سرمنزل مقصود است.
وی افزود: امنیت، آرامش و اقتدار امروز نظام اسلامی مدیون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا است.
امامجمعه نهاوند با تأکید بر اینکه تجدید بیعت با شهدا و ادامه راه شهیدان و دفاع از ارزشها باید در سرلوحه کارها باشد، تصریح کرد: خانوادههای شهدا سرمایههای انقلاب اسلامی هستند.
وی بابیان اینکه دیدار با خانواده شهدا و تجدید بیعت با شهدا از وظایف شرعی و قانونی همه ماست، گفت: مهمترین پیام شهدا ولایت مداری و دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب است که ما باید این ارزشها را به نسل جوان منتقل کنیم.
حجتالاسلام مغیثی، تصریح کرد: اقتدار کشور ما به خاطر استقامت و ایثارگری شهداست و به برکت خون شهدا جمهوری اسلامی به یکی از کشورهای قدرتمند منطقه و جهان تبدیلشده است.
در پایان این مراسم، حاضران ضمن عطرافشانی و گلباران مزار شهدا با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
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