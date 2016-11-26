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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

امام‌جمعه نهاوند:

خانواده‌های شهدا سرمایه‌های انقلاب اسلامی هستند

خانواده‌های شهدا سرمایه‌های انقلاب اسلامی هستند

نهاوند- امام‌جمعه نهاوند گفت: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های انقلاب اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی عصر جمعه در مراسم عطرافشانی مزار معطر۸۵۰ شهید شهرستان نهاوند که به مناسبت هفته بسیج انجام شد بابیان اینکه همه باید ادامه‌دهنده راه و رسم و سیره شهدا باشیم، گفت: امروز ادامه دادن راه شهدا با توجه به غبار توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تضمین‌کننده رسیدن به سرمنزل مقصود است.

وی افزود: امنیت، آرامش و اقتدار امروز نظام اسلامی مدیون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا است.

امام‌جمعه نهاوند با تأکید بر اینکه تجدید بیعت با شهدا و ادامه راه شهیدان و دفاع از ارزش‌ها باید در سرلوحه کارها باشد، تصریح کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های انقلاب اسلامی هستند.

وی بابیان اینکه دیدار با خانواده شهدا و تجدید بیعت با شهدا از وظایف شرعی و قانونی همه ماست، گفت: مهم‌ترین پیام شهدا ولایت مداری و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است که ما باید این ارزش‌ها را به نسل جوان منتقل کنیم.

حجت‌الاسلام مغیثی، تصریح کرد: اقتدار کشور ما به خاطر استقامت و ایثارگری شهداست و به برکت خون شهدا جمهوری اسلامی به یکی از کشورهای قدرتمند منطقه و جهان تبدیل‌شده است.

در پایان این مراسم، حاضران ضمن عطرافشانی و گل‌باران مزار شهدا با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

کد مطلب 3834080

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