جلسه گومز باقلعه نويي امروز برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر " پس از آنكه ريكاردو گومز مدافع برزيلي استقلال نتوانست خود را با شرايط بازي در خارج از خانه وفق دهد و به دليل مسائل روحي مشكلاتي برايش بوجود آمد استقلال از خير بازي كردن او گذشت تا اين بازيكن برزيلي به كشورش بازگردد.

در همين حال شنيده شد اين بازيكن قصد پيوستن به تيم صنايع اراك را دارد اما با تمام اينها اين بازيكن هنوز با استقلال قرارداد دارد و قرار است عصر امروز در باشگاه با امير قلعه نويي در خصوص آخرين وضعيت خود گفت و گو نمايد. در صورت مثبت بودن اين جلسه گومز در استقلال ماندني خواهد شد.

کد مطلب 38341