  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۵۹

جلسه گومز باقلعه نويي امروز برگزار مي شود

جلسه گومز باقلعه نويي امروز برگزار مي شود

مشكل مدافع برزيلي استقلال حل مي شود.

به گزارش خبرنگار " مهر " پس از آنكه ريكاردو گومز مدافع برزيلي استقلال نتوانست خود را با شرايط بازي در خارج از خانه وفق دهد و به دليل مسائل روحي مشكلاتي برايش بوجود آمد استقلال از خير بازي كردن او گذشت تا اين بازيكن برزيلي به كشورش بازگردد.
در همين حال شنيده شد اين بازيكن قصد پيوستن به تيم صنايع اراك را دارد اما با تمام اينها اين بازيكن هنوز با استقلال قرارداد دارد و قرار است عصر امروز در باشگاه با امير قلعه نويي در خصوص آخرين وضعيت خود گفت و گو نمايد. در صورت مثبت بودن اين جلسه گومز در استقلال ماندني خواهد شد.
کد مطلب 38341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها