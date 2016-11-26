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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

رضا مقدسی مطرح کرد؛

دعوت از رسانه‌ها برای پوشش راهپیمایی زائران امام رضا(ع)

دعوت از رسانه‌ها برای پوشش راهپیمایی زائران امام رضا(ع)

دبیر تخصصی جشنواره جلوه‌های فرهنگ رضوی از عکاسان، تصویربرداران و خبرنگاران خواست راهپیمایی زائران امام هشتم علیه السلام به سوی مشهد مقدس را به شایستگی پوشش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقدسی دبیر تخصصی جشنواره جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها با اشاره به اینکه در روزهای پایانی ماه صفر ایران اسلامی شاهد جلوه دیگری از عشق و ارادت هموطنان به خاندان عصمت و طهارت است، گفت: سال گذشته با پوشش مناسب پیاده روی زائران رضوی شاهد افزایش ۸۵ درصدی عکس‌ها و گزارش‌های تهیه شده از این مراسم معنوی و ارسال آن به جشنواره  رسانه های رضوی بودیم که امیدواریم امسال نیز با اهتمام رسانه های کشور صحنه‌های عشق و ارادت خالصانه مردم به امام علی بن موسی الرضا(ع) به شایستگی ثبت و منتشر شود.

وی با اشاره به انتشار فراخوان آثار هفتمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی گفت: در این دوره از جشنواره از همکاران رسانه‌ای اعم صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات دعوت شده تا آثار خود را در ۳ محور اصلی سبک زندگی، فرهنگ و سیره سیاسی، اجتماعی رضوی تولید و تا ۲۵ خرداد سال آینده به دبیرخانه  جشنواره ارسال کنند.

مقدسی در ادامه گفت: علاوه بر بخش اصلی، جشنواره پانزدهم رضوی موضوع  محوری «کرامت انسانی با الهام از آموزه‌های رضوی» را به عنوان بخش ویژه تعیین کرده است که همه بخش های هنری و فرهنگی این جشنواره به تولید آثار دراین باره نیز اهتمام خواهند داشت.

دبیر تخصصی جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها از افزایش جوایز دور جدید این جشنوار خبر داد و از همکاران رسانه ای خواست برای اطلاعات بیشتر در این باره به نشانی سایت gilan.shamstoos.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3834117

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