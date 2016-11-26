به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقدسی دبیر تخصصی جشنواره جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها با اشاره به اینکه در روزهای پایانی ماه صفر ایران اسلامی شاهد جلوه دیگری از عشق و ارادت هموطنان به خاندان عصمت و طهارت است، گفت: سال گذشته با پوشش مناسب پیاده روی زائران رضوی شاهد افزایش ۸۵ درصدی عکس‌ها و گزارش‌های تهیه شده از این مراسم معنوی و ارسال آن به جشنواره رسانه های رضوی بودیم که امیدواریم امسال نیز با اهتمام رسانه های کشور صحنه‌های عشق و ارادت خالصانه مردم به امام علی بن موسی الرضا(ع) به شایستگی ثبت و منتشر شود.

وی با اشاره به انتشار فراخوان آثار هفتمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی گفت: در این دوره از جشنواره از همکاران رسانه‌ای اعم صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات دعوت شده تا آثار خود را در ۳ محور اصلی سبک زندگی، فرهنگ و سیره سیاسی، اجتماعی رضوی تولید و تا ۲۵ خرداد سال آینده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مقدسی در ادامه گفت: علاوه بر بخش اصلی، جشنواره پانزدهم رضوی موضوع محوری «کرامت انسانی با الهام از آموزه‌های رضوی» را به عنوان بخش ویژه تعیین کرده است که همه بخش های هنری و فرهنگی این جشنواره به تولید آثار دراین باره نیز اهتمام خواهند داشت.

دبیر تخصصی جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها از افزایش جوایز دور جدید این جشنوار خبر داد و از همکاران رسانه ای خواست برای اطلاعات بیشتر در این باره به نشانی سایت gilan.shamstoos.ir مراجعه کنند.