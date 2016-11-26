تصویب اساسنامه کانون گل محمدی و گیاهان معطر کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کاشان، پس از اخذ موافقت اصولی تاسیس کانون گل محمدی و گیاهان معطر در دانشگاه کاشان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جلسه هیات موسس کانون با حضور فرماندار کاشان و جمعی از صنعتگران و صاحبان صنایع در این دانشگاه تشکیل شد.

عباس زراعت گفت: در این جلسه ابتدا اساسنامه کانون پس از بحث و بررسی توسط هیات موسس به تصویب رسید و سپس اعضای پیشنهادی به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری مشخص شدند.

وی افزود: همچنین در این جلسه شرایط عضویت در کانون مشخص و مقرر شد فراخوان برای عضو گیری داده شود.

رئیس دانشگاه کاشان با بیان اینکه اعضای کانون باید از سراسر کشور انتخاب شوند و اعضای کانون و هیات مدیره باید ۶۵ درصد از صنعت و ۳۵ درصد از دانشگاهیان انتخاب شوند افزود: تاکنون دانشگاه کاشان، شرکت ایران گلاب، شرکت باریج اسانس، اتحادیه تولیدکنندگان گلاب، صباغیان از برزک و نوابی از قمصر عضویت خود را اعلام داشته اند که پس از پایان عضوگیری مجمع عمومی کانون تشکیل شده و هیات مدیره و بازرس انتخاب خواهند شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی کانون های علمی همین است که متصدیان این حرفه را از نظر علمی حمایت نمایند افزود: دانشگاه کاشان دو اقدام اساسی در این زمینه شروع کرده است که یکی تاسیس آزمایشگاه استاندارد گلاب و اسانس و دیگری آزمایشگاه استاندارد فرش است.

زراعت با اشاره به اینکه متاسفانه تولید تقلبی این محصولات، لطمه زیادی به گلاب و فرش ایران زده است تاکید کرد: دانشگاه کاشان اقدام به اخذ استاندارد ملی و بین المللی کرده است تا هرتولید کننده ای در صورت تایید آزمایشگاه‌های این دانشگاه مجاز به تولید و توزیع این دو محصول باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجوز های اولیه از سازمان استاندارد اخذ شده و آزمایشگاه‌ها در حال تجهیز است اما از آنجا که اخذ استاندارد بین المللی ضوابط پیچیده ای دارد و باید به تایید مراجع بین المللی برسد یک طرح تحقیقاتی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد شده است تا مجوزهای خارجی نیز اخذ شود.