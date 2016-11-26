شهردار نوشهر دلیل سفرش به چین را تشریح کرد

فرهاد شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سفر از چندماه قبل و با برنامه ریزی قبلی در حال انجام است گفت: این سفر با هماهنگی استانداری مازندران و کمیته سفرهای خارجی و با مجوز قانونی و طبق هماهنگی با فرماندار شهرستان در حال انجام است.

وی اظهار داشت: با توجه به تاخیراتی که از سوی طرف چینی در زمینه اجرای نیروگاه زباله سوز نوشهر وجود داشته و وی قصد عقب نشینی از اجرای این طرح دارد، این سفر انجام می‌شود و از آنجایی که منابع اعتباری نیروگاه زباله سوز در قالب سفر مقام معظم رهبری تأمین شده است، قصد داریم با طرفهای چینی مذاکره کنیم تا برای نصب تجهیزات کارشان را ادامه دهند.

شیخ الاسلامی یادآور شد: همچنین در این سفر با دو گروه سرمایه‌گذاری چینی نیز وارد مذاکره می‌شویم که یکی از آن، رئیس بانک صنعت و معدن یکی از شهرهای بزرگ چین است و این مذاکره با هدف سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری صورت خواهد گرفت.

شهردار نوشهر تصریح کرد: همچنین این گروه سرمایه‌گذار چینی به‌زودی به شهرستان سفر خواهند کرد و در این سفر طی نشست مطبوعاتی، اهداف و دستاوردها بیان خواهد شد.