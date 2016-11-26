جوراب های هوشمند به کمک دیابتی ها آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، بیماران دیابتی نوع یک و دو در معرض خطر ورم پا و البته مشکلات دیگری قرار دارند که ممکن است در صورت کنترل نشدن به قطع پا منجر شود. درهمین راستا ران ما و همکارش ورونیکا تران که صاحب استارت آپ «سایرن کر» هستند، معتقدند جورابهای مجهز به حسگر می توانند راه حلی برای این مشکل باشند.

البته جوراب های «سایرن کر »نخستین فناوری پوشیدنی با هدف ردیابی جراحت پا در بیماران دیابتی نیست. SurroSense Rx کفش هایی مجهز به اینترنت وایرلس و فناوری PressureGuardian نیز چکمه ای است که برای ردیابی همین مشکل ساخته شده بودند.

درهرحال به نظر می رسد ایده «ما» بهتر باشد زیرا جوراب های «سایرن کر» به پا نزدیک تر هستند. حسگرهای آن نیز در داخل مواد جوراب بافته شده اند تا هرگونه حرارتی را ردیابی کنند. سپس اطلاعات منتقل شده به حسگرها به یک برنامه در تلفن همراه فرد ارسال می شود تا او را از مشکل آگاه سازد. تمام اطلاعات در برنامه موبایلی با فناوری رایانش ابری ذخیره می شود. بنابراین هنگامیکه جوراب یک تفاوت دمای زیاد را ردیاب کند، به فرد دوباره هشداری ارسال می کند.

همچنین نیازی به شارژ جوراب ها نیست. هر لنگه آن دارای یک باتری داخلی است که شش ماه عمر می کند. این شرکت می گوید: هنگامیکه فرد جوراب ها را می پوشد، آنها روشن می شوند و هنگامیکه آن را از پا خارج کند، خاموش می شوند. همچنین می توان این جوراب ها را در ماشین لباسشویی شست.

این شرکت برنامه های بیشتری برای تولید محصولات نساجی بیشتر برای ردیابی دما و جراحت دارد.