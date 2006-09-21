دادگاه امنيت اردن يكي از متهمان انفجارهاي امان را به اعدام محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، قاضي دادگاه گفت كه تصميم به صدور حكم اعدام برضد ساجده الريشاوي به اتهام دسيسه را براي اجراي اقدام تروريستي و در اختيار داشتن غيرقانوني مواد آتش زا به قصد استفاده غيرقانوني از آن گرفتيم.

جلسه دادگاه متهمان در پرونده انفجار برخي از هتل ها در شهر امان امروز از سرگرفته شد و دادستان دادگاه امنيت كشور خواستار مجازات اعدام عليه همه متهمان اين پرونده شده بود.

شمار متهمان اين پرونده هشت نفر است كه از بين اين هشت تن فقط ساجده الريشاوي در بازداشت به سر مي برد كه حكم اعدام براي وي صادر شد و هفت تن ديگر به صورت غيابي محاكمه مي شوند كه بارزترين آنها ابومصعب الزرقاوي رهبر پيشين شاخه القاعده در عراق بود كه در ماه ژوئن گذشته در حمله هوايي آمريكا در اين كشور كشته شد.

شبكه القاعده پيشتر مسئوليت حملات به هتل هاي ياد شده در شهر امان پايتخت اردن را به عهده گرفته بود و دادگاه به رغم كشته شدن الزرقاوي همچنان اتهامات را از وي سلب نكرده و الزرقاوي را محاكمه مي كند و مازن محمد شحاده و پنج عراقي از ديگر متهمان پرونده انفجارهاي هتل ها در امان هستند كه در پي اين حملات از اردن به عراق گريختند.

اسامي پنج عراقي ياد شده كه به عراق گريخته اند، اسماعيل الدليمي، هيام خالد حسن، وليد خالد حسن، نهاد فواز الريشاوي و كريم جاسم الفهداوي است و دادستاني دادگاه امنيت كشور اردن با سلب اتهام عليه سه فرد انتحاري كه در انفجار هتل ها در امان شركت داشتند، به دليل كشته شدن آنها موافقت كرد و هر سه اين افراد عراقي و به نام هاي علي حسن الشمري همسر ساجده الريشاوي، صفاء محمد علي و رواد جاسم عبد بودند.

ساجده الريشاوي و سه نفر انتحاري ياد شده مجريان انفجار ماه نوامبر گذشته در سه هتل "راديسون ساس"، "گراند حيات" و "دايزان" بودند كه چهار روز پيش با استفاده از گذرنامه جعلي وارد اردن شده بودند. در اين انفجارها بيش از 60 نفر كشته شدند.