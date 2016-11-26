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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

در گفت و گو با مهر مطرح شد:

پایتختی جوانان جهان اسلام فرصتی برای بخش اقتصادی فارس است

پایتختی جوانان جهان اسلام فرصتی برای بخش اقتصادی فارس است

شیراز – مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت: پایتختی جوانان کشورهای اسلامی فرصتی بسیار بزرگ برای بخش اقتصادی و گردشگری فارس است.

حیدرعلی کامیاب در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این پایتختی تنها مربوط به ورزش و جوانان فارس نیز تاکید کرد: زمانیکه این پایتختی به شیراز رسید به معنی حضور جوانان دیگر کشورهای اسلامی در شیراز است که باید تمامی دستگاه ها از این فرصت بزرگ به خوبی استفاده کنند.

وی ادامه داد: حضورجوانان دیگر کشورهای جهان در شیراز به گونه ای حضور سفیران کشورهای اسلامی است که باید توانمندی های خود را به آنها ارائه کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس افزود: بخش اقتصادی استان فارس بهترین فرصت را در اختیار قرار خواهد داشت تا توانایی خود را به دیگر کشورهای جهان نشان دهد بنابر این باید تمامی دستگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی با برپایی نمایشگاه ها و یا تورهای بازدید، توانایی خود را ارائه کنند.

کامیاب یادآور شد: شیراز و استان فارس دارای بیشترین داشته های تاریخی و گردشگری است که حضور بیش از ۵ هزار جوان از کشورهای مختلف فرصتی مهم برای توسعه صنعت گردشگری فارس است.

وی تاکید کرد: تمامی مجموعه گردشگری استان فارس می توانند از این فرصت بسیار بزرگ استفاده کننده که بهترین فرصت برای شرکت های و دفاتر گردشگری است که با معرفی خود، این جوانان را مشتاق برای سفرهای گروهی به فارس کنند.

کد مطلب 3834345

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