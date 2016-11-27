مدافع اوکراینی سومین گزینه برانکو/ بازگشت رضاییان پس از ۶ ماه!

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکویچ امسال بر خلاف لیگ پانزدهم به ثبات در خط دفاعی رسیده و کمترین تغییر را در ترکیب تیمش به ویژه در خط دفاعی لحاظ کرده است.

سال گذشته پرسپولیس چهار مدافع میانی به نام های رضا نورمحمدی، محسن بنگر، لوکا ماریچ و مایکل اومانیا را در ترکیب خود می‌دید و سرمربی کروات هم برای اینکه آمار بد گل خوردن این تیم در بازی ها را ترمیم کند، در اکثر بازی ها این نفرات را تغییر می‌داد و در هر مسابقه از یک ترکیب در قلب خط دفاعی استفاده می‌کرد اما در لیگ شانزدهم با توجه به نتایج قابل قبولی که پرسپولیس گرفته، سرمربی کمترین تغییر را در ترکیب تیمش لحاظ کرده و فقط در یکی دو بازی آن هم برای دقایق کوتاه از تنها مدافع میانی نیمکت نشین یعنی الکسی پلی‌یانسکی اوکراینی استفاده کرد.

ترکیب خط دفاعی سرخپوشان عملکرد خوبی داشت و همین موضوع باعث شد تا اسکلت خط دفاعی سرخپوشان به تیم ملی دعوت شود پرسپولیس نیز در جام حذفی مقابل تیم لیگ دویی قشقایی شیراز بازی را واگذار کند. در آن مسابقه، پلی یاسنکی به علت ضعف جسمانی و ناآماده بودن همراه پرسپولیس نبود و برانکو از ترکیب ماهینی و ربیع‌خواه که دو مدافع کناری بودند، در قلب خط دفاع استفاده کرد و در نهایت نیز از این مسابقات کنار رفت.

ترکیب خط دفاعی پرسپولیس تغییری نکرد تا اینکه در هفته یازدهم لیگ برتر محمد انصاری با اخطارهایی که مقابل پیکان گرفت از زمین اخراج شد بلافاصله سرمربی کروات رامین رضاییان را وارد زمین کرد حسین ماهینی را به قلب خط دفاع برد.

اخراج انصاری این دغدغه را برای برانکو و هواداران پرسپولیس ایجاد کرد که چه کسی قرار است جایگزین وی در قلب خط دفاع و زوج سید جلال حسینی در بازی برابر ماشین سازی تبریز شود.

آنطور که پیداست سرمربی کروات نظری روی تنها دفاع وسط تخصصی نیمکت نشین یعنی الکسی پلی‌یانسکی اوکراینی ندارد و وی اولویت سوم سرمربی کروات محسوب می‌شود.

اولویت دوم برانکو برای قلب خط دفاع کمال کامیابی نیا است. این بازیکن در برخی از تمرینات به عنوان دفاع میانی به بازی گرفته می‌شود و با توجه به اینکه احمد نوراللهی آماده روی نیمکت پرسپولیس در پست کامیابی نیا حضور دارد، سرمربی می‌تواند با آوردن شماره ۸ خود به ترکیب از کامیابی نیا در پست دفاع میانی استفاده کند.

اما اصلی ترین گزینه حضور ماهینی در قلب خط دفاع است یعنی همان کاری را سرمربی کروات انجام خواهد داد که پس از اخراج انصاری در بازی بازی با پیکان انجام خواهد داد. یعنی رامین رضاییان را در دفاع راست به کار می‌گیرد و ماهینی را به دفاع میانی می‌برد.

مدافع بوشهری سرخپوشان در تیم های قبلی خود نیز سابقه بازی در پست دفاع میانی را دارد و به احتمال فراوان وی زوج سید جلال در قلب خط دفاع خواهد بود. با این کار رامین رضاییان هم پس از ۲۰۳ روز فرصت بازگشت به ترکیب اصلی سرخپوشان را پیدا خواهد کرد.

آخرین حضور رضاییان در ترکیب پرسپولیس به حدود ۶ ماه قبل یعنی ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ و بازی برابر راه آهن در هفته ۳۰ لیگ پانزدهم باز می‌گردد.