هنرمندان جهرمی به سوگواره ملی تعزیه راه یافتند

محسن نعمتاللهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم همواره تلاش دارد با حمایت از گروهها و فعالین حوزه نمایش فضای بهتری را برای برگزاری هر چه بهتر نمایش فراهم کند.
وی از انتخاب تعزیه انجمن نمایش جهرم به سوگواره ملی تعزیه افزود: گروه تعزیه جهرم که هر سال برنامه خود را روز ۱۳ محرم به اجرا میگذارد زیر نظر انجمن نمایش شهرستان جهرم در حال فعالیت است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم با اشاره به اینکه این سوگواره با حضور ۱۰ گروه منتخب تعزیه از ۴ استان کشور در شهرستان لامرد برگزار میشود، تقویت روحیه حماسه در بین مردم، درسگیری از واقعه عاشورا، ترویج هنر آئینی و تلاش در تقویت و بزرگداشت این هنر، تجربهاندوزی و استفاده از تجارب دیگر گروهها در برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر این آئین سنتی و معرفی پتانسیل و ظرفیت گروههای تعزیه را از اهداف این سوگواره دانست.
نعمتاللهی یادآور شد: گروه تعزیه جهرم که سرپرستی آن را «قدرتالله امینپور» بر عهده دارد یکی از گروههای فعال در زمینه معرفی فرهنگ عاشورا است و اجرای آن در شهرستان جهرم همواره با استقبال مخاطبان روبهرو میشود.
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