هشتمین یادواره «شب عاشورایی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعادت دبیر یادواره و رئیس فرهنگسرای رضوان با اشاره به سطح برگزاری این برنامه خاطرنشان کرد: « تاکنون ۷ دوره از یادواره «شب عاشورایی» با حضور خانواده های معظم شهداء ایثارگران و بسیجیان شمال شرق تهران با خاطره گویی فرماندهانی چون سردار حجازی، سردارحاج علی فضلی، سردار افشار، آیت ا...جلالی خمینی، سردار حاج رحیم صفوی، سردار محمد کوثری ، حاج حسین یکتا، دکتر محمود صلاحی و... برگزار شده است. این دوره نیز همزمان با ایام شهادت امام رضا(ع) ورحلت حضرت رسول اکرم(ص) با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی رییس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور و بیان خاطره حجت الاسلام والمسلمین صادقی «شهید زنده» و جانباز ۷۰ درصدی که مدت ۲۵ روز زندگی خود را در برزخ گذرانیده برگزار خواهد شد. »

رییس فرهنگسرای رضوان افزود :اجرای نمایش دفاع مقدس گروه نمایشی رضوان، مداحی حاج ناصرآیینی، روایتگری شهداء و برپایی غرفه های فرهنگی هنری شامل: اکرام و محسنین،کودک ، ختم گروهی قرآن کریم، اهداء خط نوشته و نمایشگاه کتاب از بخش های دیگر این ویژه برنامه خواهد بود.

علاقمندان جهت حضور در این مراسم می‌توانند، دوشنبه هشتم آذرماه مصادف با سالروز رحلت پیامبراعظم (ص) از ساعت ۱۹ تا ۲۱ به نشانی بزرگراه رسالت، خیابان شهید حیدر خانی شمالی، دانشگاه علم و صنعت ، سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۲۰۲۲۱۸ تماس حاصل نمایند.