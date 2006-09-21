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۳۰ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۰

41 هزار نوآموز مازني آغاز سال تحصيلي جديد را جشن گرفتند

همزمان با سراسر كشور ، 41 هزار نوآموز در استان مازندران با برگزاري جشن شكوفه ها ، سال تحصيلي جديد را آغاز كردند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، معاون برنامه ريزي استانداري مازندران در مراسم جشن شكوفه ها ، 
گفت: در سال پيامبر اعظم (ص) معلمان بايد با تأسي از سيره نبوي دانش آموزان را هدايت كنند.

ولي الله فرزانه با بيان اينكه روح ائمه و پيامبر اعظم (ص) در زندگي ما دخالت دارند ، افزود: فضاهاي آموزشي با كمك خيرين كه نيكوكاران واقعي هستند ، به پايان مي رسد.

بر اساس اين گزارش ، رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران در اين مراسم خطاب به نوآموزان گفت: معلمان و مديران ، پدر و مادر علمي شما هستند و معلمان بزرگترين نعمت و سرمايه اند.

سيد نصرت الله فاضلي با بيان اينكه دانش آموزان بايد در كارهاي خود منضبط باشند ، خاطرنشان كرد: عنصر اصلي زندگي انسان محبت است و معلمان بايد به بچه هايي كه داراي لطافت و صداقت هستند ، محبت نمايند.

وي همچنين از خانواده ها و معلمان خواست تا دانش آموزان را به مطالعه كتاب دعوت كنند.

کد مطلب 383446

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