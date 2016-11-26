هلال احمر همیشه پای کار است/ اجرای برنامه ۱۰ ساله از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر، با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر خوزستان یکی از جمعیت های با سابقه و خوشنام بوده است، افزود: به سابقه هلال احمر خوزستان که نگاه می کنیم، برخی شهرستان ها مثل جمعیت سابق شیر و خورشید آبادان، زبانزد خاص و عام بود و جایگاه مهمی داشت.

وی ادامه داد: در سال های بسیار دور، جمعیت های هلال احمر به صورت استانی اداره نمی شدند و شهرستان ها مستقیما با ستاد، همکاری و ارتباط داشتند که این خصیصه آنها را تبدیل به یک جمعیت مردمی، مستقل از دولت و با اختیارات کامل کرده بود.

ضیائی افزود: در گذشته هر فردی با جمعیت کار می کرد، درخواستی از جمعیت نداشت و کار برپایه داوطلبی انجام می شد و از این رو مورد اعتماد و وثوق مردم بود.

وی تاکید کرد: اکنون نیز هلال احمر باید روی موضوع فرهنگ داوطلبی برنامه داشته باشد و مردم اگر شفافیت در عملکرد را ببینند و به این باور برسند که مجموعه ای برای مردم خدمت می کند، کمک های خودشان را ارائه می دهند، اما متاسفانه ما در استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مردمی ضعیف عمل می کنیم.

همه دستگاه های کشور در جهت خدمت رسانی به مردم خوزستان گام بردارند

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه فاصله آنچه مطلوب تلقی می شود و آنچه در حال حاضر وجود دارد زیاد است، تصریح کرد: یادمان باشد وظیفه ما نیست که همه کارها و هر آنچه را به ما می سپارند را انجام دهیم بلکه ما براساس ماموریت ها و اهداف مان باید حرکت کنیم و به نقطه آرمانی که مطلوب جامعه است برسیم.

به گفته ضیائی، با توجه به اثرات و تخریب هایی که جنگ در استان خوزستان به یادگار گذاشت، وظیفه ما در این استان سنگین تر است چرا که به واقع جنگ یک نسل را در این استان به عقب انداخت و دولت و همه دستگاه ها باید مسیر خدمت رسانی به مردم خوزستان قدم بردارند.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از حیات جمهوری اسلامی ایران در خوزستان است، تصریح کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک و شرایط ویژه منطقه، هر مسئولی که بیاید همین حس مسئولیت دوچندان به مردم این مرز و بوم را دارد.

هلال احمر در مسیر رسیدن به اهداف اساسنامه و برنامه مصوب ۱۰ ساله حرکت خواهد کرد

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه متاسفانه چندین سال است که جمعیت هلال احمر به دلیل وظایف مختلف و غیرمرتبطی که به این نهاد واگذار شده از برنامه های اصلی خود فاصله گرفته و لازم بود تدبیری اندیشیده شود، افزود: اگر آسیب شناسی شود متوجه می شویم با توجه به اینکه یک دستگاه امدادی و پابه کار و آماده هستیم؛ به دلیل نیاز، هر کسی دغدغه ای دارد برعهده جمعیت هلال احمر گذاشته و در واقع یک عرصه کاری بسیار وسیع با عمق کم در هلال احمر ایجاد شده است.

ضیائی افزود: این مسئله ما را از ماموریت های اصلی باز می دارد و نمی گذارد حرفه ای و در عمق حرکت کنیم و در آنجاهایی که اثرگذار هستیم؛ ورود کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که عمل مان اثرگذار باشد نه اینکه هر کسی هر وظیفه ای بر عهده ما گذاشت آن را انجام بدهیم، افزود: اشکالی ندارد جمعیت هلال احمر به نمایندگی از مردم و به عنوان مطالبه گر آنها، کاری را انجام دهد اما لازم است با توجه به اینکه یک دستگاه با ماموریت و اهداف اساسنامه مصوب و همچنین برنامه مشخص ۱۰ ساله تدوین شده هستیم، ماموریت های خود را انجام دهیم و به فراخور توانمندی و امکانات در موضوعات دیگری که نیاز است ورود کنیم.

برنامه راهبردی هلال احمر؛ یک برنامه بومی است

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه برنامه راهبردی ده ساله جمعیت هلال احمر به تصویب شورایعالی این جمعیت رسیده است افرود: این برنامه یک برنامه بومی است که از درون جمعیت بیرون آمده و همه کسانی که سالها در درون جمعیت اقدامات کارشناسی انجام داده اند و تجربه و سابقه داشتند، در نوشتن این برنامه دخیل بوده اند.

ضیائی با تاکید بر اینکه افق ده ساله برنامه جمعیت با شعار "ایجاد جامعه تاب آور با ترویج صلح و بشردوستی با استفاده از ظرفیت های جوانان و داوطلبان" ترسیم شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما به سمتی حرکت کنیم که کشورمان تبدیل به یک جامعه تاب آور شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بخشی از این جامعه تاب آور که به ظرفیت اجتماعی مربوط می شود و ما باید ظرفیت اجتماعی ایجاد و به مردم وصل بشویم؛ افزود: هر وقت جمعیت هلال احمر از مردم فاصله بگیرد به یک سازمان دولتی و رسمی تبدیل می شود که این ماموریت و هدف جمعیت هلال احمر نیست.

اجرای برنامه ۱۰ ساله هلال احمر از ابتدای سال ۹۶

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه اگر جمعیت هلال احمر با دولت کار می کند؛ به طرفداری از مردم است، افزود: ما جمعیت هلال احمر هستیم ممکن است در برخی وظایف همچون برخی دستگاه ها عمل کنیم، اما فرق و ویژگی بارز ما این است که ما از ظرفیت مردمی؛ استفاده و پتانسیل ایجاد می کنیم و خود مردم را به صحنه می آوریم.

وی با تاکید بر اینکه نباید از این ماموریت های خود انحراف داشته باشیم، افزود: برنامه تدوین شده به ما کمک می کند از این مسیر منحرف نشویم و این یک میثاق درون سازمانی و برون سازمانی است که هم خودمان خود را بشناسیم و هم دیگران ما را بشناسند.

به گفته ضیائی، از این برنامه ۱۰ ساله، دو برنامه ۵ ساله استخراج می شود که از اول سال ۹۶ جمعیت هلال احمر این برنامه که همزمان با برنامه ششم توسعه خواهد بود اجرا خواهد شد.

وی افزود: همه فعالیت های جمعیت هلال احمر براساس همین برنامه خواهد بود و می توانیم بگوییم از چه نقطه ای شروع کردیم و به کجا می رسیم.

ظرفیت های مردمی را به صحنه بیاوریم

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه حرکت براساس برنامه؛ منجر به شاخص سازی و شاخص محوری و فاصله گرفتن از کار غیرحرفه ای و روزمرگی می شود، تصریح کرد: با این روش همه ما متعهد می شویم با زبان برنامه با هم صحبت کنیم و ملاک ما برنامه خواهد بود.

ضیائی با بیان اینکه هلال احمر یک جمعیت مردمی است و این از شاخص های ما است که بتوانیم ظرفیت مردم را به صحنه بیاوریم تصریح کرد: تعداد افرادی که می خواهند کار خیر انجام دهند زیاد است اما باید مسیر را برایشان مشخص کنیم و ارزش گذاری کنیم؛ یعنی اگر جمعیتی در یک استان توانست خیری را به صحنه بیاورد باید بودجه استانی و حمایت ها را افزایش دهیم.

وی در خصوص واگذار کردن اختیارات و فاصله گرفتن از بوروکراسی اداری در ستاد گفت: اگر بنا را بر تمرکز زدایی بگذاریم باید نظارت را افزایش دهیم؛ پیشنهاد می دهم تمام معاونین و روسای سازمانها تا دو ماه آینده حداقل یک وظیفه ستادی را به استان ها واگذار و ستاد نقش نظارتی خود را افزایش دهد و نتیجه آن تحلیل و ارزیابی شود.

ضرورت افزایش توان تخصصی کارمندان ستادی

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه وظیفه ستاد، برنامه ریزی و نظارت است، افزود: البته کار ستادی کار سختی است اما باید تا می توانیم کار ستادی را کم کنیم و به سمت صف حرکت کنیم.

ضیائی افزود: ضرر جمعیت هلال احمر در افزایش نیروی های ستاد و کاهش نیروی های صف است باید به سمتی حرکت کنیم کار در صف باشد نه در ستاد و در استخدام های جدید هم به این نکته توجه شد و اکثر قریب به اتفاق استخدام شوندگان در صف جمعیت جذب شوند.

وی با تاکید بر افزایش توانایی تخصصی کارمندان جمعیت هلال احمر افزود: باید تمام پرسنل کنونی هلال احمر و حتی در استخدام های آتی این موضوع مد نظر قرار گیرد حتی اگر نیروی ستادی قرار است جذب شود، شاخص های اولیه را داشته و همچنین کد ۲ (آموزش های تخصصی) را گذرانده باشند و حتی این مورد در گماردن مدیران نیز باید انجام شود.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه اکثر جمعیت های موفق و غنی دنیا پولی از دولت متبوع خود نمی گیرند و نباید منتظر بودجه های دولتی بود، افزود: باید فکر کنیم چگونه می توان متناسب با ماموریت ها منابع پایدار ایجاد کرد.

ضیائی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری تمام طرح های بالای ۸۰درصد پیشرفت در کشور تمام خواهد شد افزود: اگر کاری را می خواهید شروع کنید ابتدا باید مشخص شود که جزو برنامه های تدوین و تصویب شده ۱۰ ساله هلال است یا خیر و پیش بینی منابع اش را داشته باشید و استان ها در این خصوص وظیفه دارند مسئولان استانی را به صحنه آورده و از اعتبارات استانی استفاده کنند و همچنین ظرفیت های مردم را به مشارکت بگیرند و این نقطه ای است که باید هلال احمر به دنبال آن باشد.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، در موضوع تقویت بنیه امداد و نجات باید به بهترین شکل عمل کرد چرا که حاکمیت و مردم ما را براساس اصل امداد و نجات می شناسند.

ضیائی با اشاره به اینکه جمعیت در حوزه پاسخگویی به خوبی ورود پیدا کرده، افزود: اما در حوزه پیشگیری، کاهش خطرپذیری و آمادگی مبتنی بر ریسک، جای کار بسیاری وجود دارد و این همان بحث نرم افزاری است که باید بیشتر به آن توجه شود و به یقین می توان گفت که آمادگی مردم بسیار مهمتر از پاسخگویی است که هلال احمر هم اکنون مشغول آن است لذا تمام توان جمعیت می بایست معطوف به ایجاد جامعه آماده باشد.

طرح سلامت یار؛ خدمت ماندگار هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص ضرورت توسعه طرح "سلامت یار" در کشور نیز گفت: سلامت یار از جمله خدمات ماندگار هلال احمر خواهد بود که باید بصورت مداوم، توانمندسازی و ظرفیت سازی شود.

ضیائی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم طرح سلامت یار با جان و رفتار مردم عجین شود و به حالت فرهنگ دربیاید افزود: امیدواریم این طرح به زودی از حالت پایلوت خارج و در همه مراکز درمانی کشور اجرایی شود.

وی با اشاره به ورود بیشتر هلال احمر به دانشگاه ها و جذب دانشجویان برای فعالیت های داوطلبانه افزود: دانشجویان پتانسیل کم نظیری هستند و به فعالیت های جمعیت هلال احمر به دلیل فارغ بودن از جهت گیری های سیاسی علاقه دارند و ضرورت دارد حضور مستمر جمعیت در دانمشگاه ها سامان یابد.

اجرای ۲۶ برنامه پروژه محور طی ۵ سال آینده

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به وجود منطقه آزاد در خوزستان دستور صدور مجوز برای تامین خودروهای مورد نیاز و آمبولانس را داد.

ضیائی با اشاره به انجام ۲۶ برنامه پروژه محور در سند پنج ساله جمعیت افزود: تمام سازمان و ارگان های موفق و مدرن دنیا، کارهایشان را بصورت پروژه ای و دوره ای انجام می دهند و تلاش شده در برنامه پنج ساله این موضوع لحاظ شود.

وی با تاکید بر ضرورت حضور بیشتر مدیران و معاونین ستادی در شعب استان ها خاطر نشان کرد: بهتر است در سفرهای استانی، روسا و مدیران به نمایندگی از جمعیت در مراکز شعب حضور پیدا کنند و سپس در جلسه هم اندیشی مشترک نظرات و خروجی بازدید خود را اعلام کنند.

دست همه امدادگران بی مزد و منت را می بوسم

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور با جان و دل امدادگران در شرایط سخت و بحران افزود: نمونه این حضور را به عینه در سرمای منفی ۱۸درجه گردنه گدوک، مشاهده کردم و این تنها امدادگران هلال احمر هستند که داوطلبانه و بی مزد و منت هر کاری می توانند برای یاری مردم انجام می دهند و این حجم تلاش قابل تقدیر و تحسین است و اینجانب دست همه آنها را می بوسم.