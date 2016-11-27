دعوت به ارکستر سمفونیک آنتالیا/ جزئیات اجرا اعلام شد

علی رهبری مدیر هنری و رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین فعالیت های بین المللی خود در عرصه موسیقی توضیح داد: پس از رهبری ارکستر فیلهارمونیک چک و ضبط پوئم سمفونیک «تختی» به آهنگسازی پوریا خادم و خوانندگی محمد معتمدی در پراگ به دعوت بنیاد فرهنگی هنری آنتالیا با ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا در تالار «اسپاندوس» برنامه‌ای را اجرا می کنم.

این رهبر ارکستر درباره رپرتوار اجرایی که قرار است همراه با ارکستر آنتالیا به صحنه ببرد، اظهار کرد: برنامه این هفته با یک اثر تازه از «نجات باشق مزلر» آهنگساز ترکیه‌ای آغاز می شود و سپس با همراهی «تاتیانا مازورنکو» نوازنده مشهور آلتو از آلمان که برنده سه مسابقه بین المللی جهانی ترتیس، مارکنویکرشن و یوری باشمت است کنسرتوی «هوف مایستر» را اجرا می کنیم. بعد از تنفس نیز قطعه واریاسیون های «انیگما» اثر ادوارد الگار اپوس ۳۶ را اجرا خواهیم کرد.

وی با اشاره به وضعیت ارکسترهای کشور ترکیه در مقایسه با مجموعه های ارکسترال ایرانی گفت: در کشور ترکیه بیش از ۲۰ ارکستر سمفونیک حرفه ای دولتی تمام وقت وجود دارد که تقریبا در سطح قابل قبولی هستند و توانسته اند برای کشورشان افتخارآفرینی کنند اما در ایران تنها یک ارکستر سمفونیک دولتی وجود دارد که آن هم به صورت تمام وقت فعالیت نمی کند و به نوعی پروژه ای در این عرصه آثاری را به مخاطبان ارائه می دهند.

رهبری با بیان اینکه حقوق نوازندگان در کشور ترکیه قابل مقایسه با دستمزد نوازندگان چند شغله ارکسترهای دولتی نیست، بیان کرد: ارکستر دولتی آنتالیا در حال حاضر یکی از بهترین ارکسترهای کشور ترکیه محسوب می شود که طی ماه های گذشته با بهره گیری از بهترین نوازندگان و هنرمندان جوان این کشور و البته دعوت از رهبران بین المللی فضایی خوبی را برای علاقه مندان موسیقی ایجاد کرده و من همانند فضایی که در ارکستر سمفونیک تهران داشتم از کار کردن با آنها لذت می برم.

رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران ادامه داد: یادم می آید حدود ۲۰ سال پیش به ارکستر سمفونیک استانبول دعوت شدم و از آن زمان بود که با توجه به شرایط ایده آل آنجا و احساس خوبی که داشتم قول دادم که به صورت مرتب در کشور ترکیه حضور داشته باشم و به عنوان رهبر ارکستر فعالیت های مشترکی را انجام دهم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر فرآیند نحوه حمایت های دولتی کشور ترکیه از فعالیت های موسیقایی به ویژه ارکسترها تصریح کرد: دولت ترکیه به صورت سنتی، قانونی و اجباری موظف به حمیات از موسیقیدان ها و آهنگسازان است که نمود چنین حمایتی را می توان از کیفیت آثار اجرا شده دریافت کرد. در ترکیه وضع قرارداد نوازندگان قرارداد کارمندی است نه مثل ایران که هر معاون هنری یا مدیرکلی با سلیقه خودش بتواند قراردادها را کنسل و یا تغییر بدهد. به نظر من چنین برنامه هایی را می توان در ایران هم پیاده کرد ولی نه با افرادی که به هیچ عنوان در این حرفه تجربه ای ندارند. من بر این باورم نوازنده های ایرانی هیچ چیزی از نوازندگان جهانی کم ندارند فقط مسئولان این حوزه نیز باید در سطح جهانی فکر کنند تا ارکسترهای ایرانی در وضعیت بین المللی قرار گیرد. کما اینکه برنامه سالانه ای که ما سال گذشته برای ارکستر سمفونیک تهران پیاده کرده بودیم بی شباهت با آنچه در مجموعه های معتبر بین المللی انجام می پذیرد، نبود.

رهبری با اشاره به برخی از اقدامات انجام گرفته طی زمان حضورش در ارکستر سمفونیک تهران گفت: طی همان مدتی که در ایران بودم آثار ۱۶ آهنگساز ایرانی را رهبری کردم که ۱۲ اثر از این مجموعه به صورت حرفه ای ضبط شد و قرار بود در بازارهای بین المللی نیز عرضه شود و اتفاقا وزارت ارشاد هم برای آن پول هزینه کرده بود اما این ماجرا نیز به بایگانی سپرده شد.

رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در بخش پایانی صحبت های خود با انتقاد دوباره از شرایط فعلی مدیریت ارکسترهای دولتی در کشورمان بیان کرد: در اغلب کشورها، هدف گروه ها و سازمان هایی که با بودجه دولت یعنی وزارت فرهنگشان حمایت مالی می شوند به هیچ وجه حمایت از برنامه هایی برای سرگرمی مردم نیست بلکه وظیفه شان بالابردن فرهنگ مردم است اما متاسفانه در ایران اغلب فعالیت های موسیقیایی و سالن های مربوط به دولت از این بودجه برای سرگرمی استفاده می کنند در حالی که این وظیفه در اغلب کشورها به عهده موسسات خصوصی است.