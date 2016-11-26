سعداوی: تکلیف برخی از بازیکنان را مشخص می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نعیم سعداوی با اشاره به شرایط تیم فوتبال فولاد خوزستان به سایت این باشگاه، گفت: بعد از بازگشت از اصفهان و دیدار با تیم سپاهان به دلیل بوجود آمدن تاخیر در پرواز مجبور شدیم از تمرین تیم چشم پوشی کرده و روز جمعه را به بازیکنان استراحت دهیم و از امروز تمرینات خود را دنبال می کنیم. در این جلسه علاوه بر آنالیز بازی با تیم سپاهان اصفهان، برای رسیدن به آمادگی لازم و دیدار با نفت تهران کارمان را آغاز می کنیم و با تمرکز کامل تا روز چهارشنبه این تمرینات را ادامه خواهیم داد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان درباره میزان رضایتش از بازیکنان این تیم مقابل سپاهان، گفت: از عملکرد بازیکنان تیم رضایت دارم، البته یکی، دو بازیکن از این قاعده مستثنی می باشند که به هر حال به این نفرات نکات لازم را گوشزد می کنیم. ضمن اینکه مطمئن باشید که در نیم فصل رقابت ها تغییراتی خواهیم داشت و تکلیف برخی از بازیکنان را مشخص می کنیم چراکه تنها و به صرف حضور فیزیکی بعضی از بازیکنان کار تیم پیش نرفته و مجموعه به اهدافش نمی رسد. ما نیازمند این هستیم که با تمام وجود و توانمان دست به دست هم داده و بتوانیم کمک حال هم باشیم.

وی ادامه داد: ما ۴ بازی حساس پیشروی خود می بینیم که نیازمند حمایت های بی شائبه خصوصا هوادارانی هستیم که با حضور پرشورشان در بازی ها خانگی با تمام وجود انرژی لازم را به تیمشان تزریق می کنند. همچنین تشکری ویژه از هوادارانی دارم که با وجود سرمای بیش از حد هوا، خودشان را به اصفهان رساندند و در این بازی فولاد را تشویق کردند. با این وجود امیدوار هستیم در ادامه مشکلاتمان را به حداقل برسانیم و با حمایت های همه جانبه از سوی مجموعه فولاد، شاهد تکرار روزهای خوب این تیم در لیگ برتر فوتبال کشورمان باشیم و شرایط بهتری را رقم بزنیم.

سعداوی در مورد حریف دوازدهم فولاد در لیگ هم گفت: تیم نفت تهران با داشتن یک سرمربی با دانش و کاربلد تاکنون عملکرد خوبی داشته و در رده سوم جای گرفته است و شرایط بسیار متفاوتی را با مهره های باتجربه ای که دارد در لیگ شانزدهم تجربه می کند. اما فولاد نیز دست کمی از نفت ندارد. خوشبختانه در این هفته از شرایط میزبانی بهره می بریم و تمام تلاشمان این است که بتوانیم با حمایت هواداران علاوه بر نمایش یک فوتبال زیبا، بهترین امتیاز را کسب کنیم.

سعداوی در ادامه عملکرد خط حمله فولاد را خوب دانست و افزود: ما تنها در دو بازی مقابل ذوب آهن و گسترش گل نزدیم و روبروی مابقی تیم ها گلزنی کردیم. البته باید این موضوع هم در نظر داشته باشیم که در شروع ساختار دفاعی مان به شکل کنونی نرسیده بود. در بخش ساختار تهاجمی همین که می توانیم مقابل تیم ها موقعیت های زیادی را خلق کرده و گلزنی کنیم نشان دهنده این است که شرایطمان بهتر شده و در ساختار دفاعی نیازمند این هستیم که شرایطمان را بهتر بکنیم. در این زمینه اعتقاد دارم که همچنان نیاز است بهتر و بیشتر کار کنیم و مطمئن باشید که با تلاش و کوششی که بازیکنان در تمرینات از خود به نمایش می گذارند، شرایط تیم روز به روز بهتر خواهد شد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در پایان به لزوم تقویت تیم اشاره کرد و گفت: تمامی تیم های حاضر در لیگ برتر در چارچوب های مشخص خود سعی بر تقویت تیم دارند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و شک نکنید با هماهنگی هیات مدیره محترم و مدیرعامل باشگاه، تیم را در نیم فصل تقویت می کنیم. همچنین از تمامی افراد و عواملی که تلاش می کنند تا شرایط بهتری را برای مجموعه باشگاه رقم بزنند تشکر ویژه دارم.