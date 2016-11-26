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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

شکایت استقلال از مجری تلویزیون هفته آینده انجام می شود

شکایت استقلال از مجری تلویزیون هفته آینده انجام می شود

باشگاه استقلال قصد کوتاه آمدن از مواضع خود نسبت به مجری برنامه صبحگاهی شبکه یک سیما را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی پخش ویدئو  منتشر شده در فضای مجازی در برنامه صبحگاهی تلویزیون و اظهارت علی ضیاء در خصوص آن، باشگاه استقلال اعلام کرد یک مهلت ۱۰ روزه به شبکه اول و این مجری می‌دهد تا رسما از باشگاه استقلال و هوادارانش عذر خواهی کند و در غیر این صورت این باشگاه رسما از ضیاء شکایت می کند.

با گذشت چند روز از اولتیماتوم باشگاه استقلال، این مجری هنوز واکنشی به آن نشان نداده و این در حالیست که باشگاه استقلال همچنان بر مواضع خود اصرار دارد. مسئولین باشگاه استقلال نهایتا تا پایان هفته منتظر عذرخواهی رسمی علی ضیاء می‌مانند و چنانچه این اتفاق نیفتد رسما و از طریق مراجع قضایی از مجری برنامه صبح گاهی شبکه اول شکایت خواهند کرد. 

کد مطلب 3834544

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