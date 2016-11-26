شکایت استقلال از مجری تلویزیون هفته آینده انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی پخش ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در برنامه صبحگاهی تلویزیون و اظهارت علی ضیاء در خصوص آن، باشگاه استقلال اعلام کرد یک مهلت ۱۰ روزه به شبکه اول و این مجری می‌دهد تا رسما از باشگاه استقلال و هوادارانش عذر خواهی کند و در غیر این صورت این باشگاه رسما از ضیاء شکایت می کند.

با گذشت چند روز از اولتیماتوم باشگاه استقلال، این مجری هنوز واکنشی به آن نشان نداده و این در حالیست که باشگاه استقلال همچنان بر مواضع خود اصرار دارد. مسئولین باشگاه استقلال نهایتا تا پایان هفته منتظر عذرخواهی رسمی علی ضیاء می‌مانند و چنانچه این اتفاق نیفتد رسما و از طریق مراجع قضایی از مجری برنامه صبح گاهی شبکه اول شکایت خواهند کرد.