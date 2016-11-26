لزوم نیازسنجی حوزه وقف در لنگرود/۳۰۰موقوفه در لنگرود وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضانعلی پاکیزه در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر شنبه در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود برگزار شد، اظهار کرد : طبق سیاست گذاری ستاد بزرگداشت دهه وقف در سازمان اوقاف کشور ۷ تا ۲۷ آذرماه به عنوان دهه وقف نامگذاری شده است.

وی به نقش مهم رسانه ها در ترویج فرهنگ وقف اشاره کرد وافزود: یکی از موثرترین ابزار معرفی وقف و تشویق مردم برای این امر خیر، رسانه ها هستند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با بیان اینکه وقف یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی است، گفت: این موضوع علاوه بر یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی یک وظیفه دینی نیز محسوب می شود.

وی توسعه موقوفات، حفظ و نگه داری و ایجاد وقف های جدید بر اساس نیازهای روز جامعه را از جمله راهبردهای اساسی سازمان اوقاف عنوان و خاطرنشان کرد: این موضوع از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری است.

برگزاری بیش از ۲۵ برنامه ویژه هفته وقف در لنگرود

حجت الاسلام پاکیزه با بیان اینکه متاسفانه وقف در لنگرود مهجور مانده است، بر ضرورت توجه به این حوزه تأکید و تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد نیات موقوفات شهرستان برای برگزاری عزاداری امام حسین(ع) است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم نیازسنجی در خصوص امور وقف در شهرستان لنگرود، گفت: شهرستان لنگرود نیازمند موقوفات جدید در موضوعات ادامه تحصیل دانش آموزان نیازمند، تامین هزینه بیماران بی بضاعت، کمک برای ازدواج جوانان، ترویج فرهنگ قرآن کریم و دفاع مقدس و ... با در نظر گرفتن مشکلات و نیازمندی های موجود در جامعه است.

رئیس اداره اوقاف لنگرود با بیان اینکه ۳۰۰ موقوفه در شهرستان وجود دارد، افزود: یک هزار و ۵۰۰ رقبه متصرفی، یک هزار و ۶۵ وقف منفعتی و ۲۴۷ رقبه انتفاعی در شهرستان لنگرود به ثبت رسیده است.

وی همچنین با اشاره به ثبت یک وقف جدید در شهرستان گفت: این موقوفه یک زمین زراعی به مساحت ۲۶۰ مترمربع و به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال در روستای نالکیاشر است.

پاکیزه به برگزاری ۲۵ برنامه ویژه در هفته وقف در شهرستان لنگرود اشاره و اظهار کرد: ویزیت رایگان در روستای محروم پیل محله بخش اطاقور با همکاری بسیج جامعه پزشکی، همایش «یاوران وقف»، زنگ وقف در مدارس، افتتاح پروژه عمرانی آستان مقدس امامزاده حسن دیوشل، دیدار با خانواده های شهدا و نشست صنفی وقف از جمله برنامه های اداره اوقاف لنگرود در هفته وقف است.