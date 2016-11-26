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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

مرکل:

۱۰۰ هزار پناهجو از آلمان خارج می شوند

۱۰۰ هزار پناهجو از آلمان خارج می شوند

صدراعظم آلمان در سخنانی اعلام کرد که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی حدود ۱۰۰ هزار پناهجو خاک آلمان را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در سخنانی درباره حضور پناهجویان در کشورش گفت: پیش بینی می شود که بالغ بر ۱۰۰ هزار پناهجو در سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند. 

بر این اساس شمار زیادی از این پناهجویان بدون مجوز اقامت در آلمان بسر می برند که باید هر چه زودتر به ترک این کشور اقدام کنند. 

مرکل افزود: شمار دیگری نیز خواهان بازگشت داوطلبانه به کشورهای مبدا هستند. 

این در حالی است که ترکیه پس از مصوبه اخیر پارلمان اروپا مبنی بر توقف روند مذاکره برای پیوستن آنکارا به اروپا اعلام کرده که مرزهای خود را به روی پناهجویان باز خواهد کرد. 

کد مطلب 3834559
شقایق لامع زاده

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