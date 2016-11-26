خروج زبانه توده هوای سرد قطبی از جو کرمانشاه

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، بیانگر خروج زبانه توده هوای سرد قطبی، تغییر سوی جریانات جوی و استقرار شرایط پایدار در منطقه است.

وی افزود: مهمترین پیامد این وضعیت که تا اواسط روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، افزایش تدریجی متوسط دمای هوا در نقاط مختلف استان خواهد بود.

پارسا بیان کرد: به دنبال این شرایط، سامانه‌ای ناپایدار از اواخر روز چهارشنبه تا پایان هفته جو منطقه را متاثر کرده، علاوه بر افزایش دمای شبانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد نسبتاً شدید، بارندگی و احتمالاً رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می‌شود تمرکز بارش در روز پنجشنبه تا اوایل روز جمعه و در نواحی غربی و شمال غرب استان باشد.