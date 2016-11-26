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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه مطرح کرد:

خروج زبانه توده هوای سرد قطبی از جو کرمانشاه

خروج زبانه توده هوای سرد قطبی از جو کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه از خروج زبانه توده هوای سرد قطبی، تغییر سوی جریانات جوی و استقرار شرایط پایدار در سطح استان خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، بیانگر خروج زبانه توده هوای سرد قطبی، تغییر سوی جریانات جوی و استقرار شرایط پایدار در منطقه است.

وی افزود: مهمترین پیامد این وضعیت که تا اواسط روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، افزایش تدریجی متوسط دمای هوا در نقاط مختلف استان خواهد بود.

پارسا بیان کرد: به دنبال این شرایط، سامانه‌ای ناپایدار از اواخر روز چهارشنبه تا پایان هفته جو منطقه را متاثر کرده، علاوه بر افزایش دمای شبانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد نسبتاً شدید، بارندگی و احتمالاً رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می‌شود تمرکز بارش در روز پنجشنبه تا اوایل روز جمعه و در نواحی غربی و شمال غرب استان باشد. 

کد مطلب 3834563

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