علت حادثه قطار سمنان در حال بررسی است

حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به‌منظور بررسی کارشناسی سانحه برخورد دو قطار در سمنان اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به محل وقوع حادثه اعزام‌شده‌اند.

وی افزود: همچنین باهدف رسیدن به یک جمع‌بندی واحد، علاوه بر کمیسیون عمران مجلس، تیم‌هایی از سوی دولت و قوه قضاییه تشکیل‌شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی توسط مجلس، تصریح کرد: تا بررسی کارشناسی علت حادثه برخورد دو قطار در سمنان نمی‌توان در خصوص استیضاح وزیر مربوطه سخن گفت.

وی بیان کرد: به نمایندگی از مردم گناباد و بجستان سانحه دل‌خراش برخورد دو قطار در سمنان را به ملت ایران و خانواده‌های داغ‌دیده تسلیت عرض می‌کنم.