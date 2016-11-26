علت حادثه قطار سمنان در حال بررسی است

حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بهمنظور بررسی کارشناسی سانحه برخورد دو قطار در سمنان اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به محل وقوع حادثه اعزامشدهاند.
وی افزود: همچنین باهدف رسیدن به یک جمعبندی واحد، علاوه بر کمیسیون عمران مجلس، تیمهایی از سوی دولت و قوه قضاییه تشکیلشده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی توسط مجلس، تصریح کرد: تا بررسی کارشناسی علت حادثه برخورد دو قطار در سمنان نمیتوان در خصوص استیضاح وزیر مربوطه سخن گفت.
وی بیان کرد: به نمایندگی از مردم گناباد و بجستان سانحه دلخراش برخورد دو قطار در سمنان را به ملت ایران و خانوادههای داغدیده تسلیت عرض میکنم.
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