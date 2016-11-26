فرمانده نیروی انتظامی سرخه معرفی شد/ کریمی جایگزین قربانی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معارفه فرمانده جدید نیروی انتظامی سرخه، طی مراسمی همزمان با صبح شنبه به میزبانی سالن همایش های باران و با حضور فرماندار، جانشین ناجای استان سمنان و تنی چند از مسئولان برگزار شد و در آن سرهنگ علی کریمی به عنوان فرمانده جدید این یگان معرفی و از خدمات سرهنگ ابوذر قربانی تقدیر به عمل آمد.

افزایش ماندگاری مسافران​ در سرخه

امام جمعه سرخه در این مراسم ضمن بیان اینکه حجاب و عفاف یکی از مقوله هایی است که در این شهرستان بسیار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این زمینه خوشبختانه جای نگرانی در سرخه وجود ندارد و ناجا نیز توجه ویژه ای به این مقوله کرده است.

حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن سرخه در مسیر ارتباطی حرم تا حرم، ابراز داشت: با توجه به حضور مسافران و زائران در مراکز خدماتی و رفاهی شهرستان، تامین امنیت و آرامش آنها باید در اولویت قرار داشته باشد.

وی افزود: یکی از دغدغه های امروز شهرستان، مقوله افزایش ماندگاری مسافران و زائران عبوری حرم رضوی است که این امر در سایه تامین امنیت مسافران میسر خواهد شد لذا در حوزه امنیت باید گفت خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی در ایران، استان سمنان و به خصوص سرخه جای هیچ نگرانی نیست.

عملکرد ناجای سرخه قابل تقدیر است

فرماندار سرخه هم در این مراسم با اشاره به ماموریت نیروی انتظامی در تامین آرامش و امنیت جامعه، گفت: تامین امنیت و ایجاد احساس آرامش قدمتی به طول تاریخ داشته و پلیس با نقشی پیشگیرانه به صورت مستقیم در ایجاد این احساس امنیت و آرامش تاثیر گذار است.

علی مویدی زاده بیان داشت: پلیس جمهوری اسلامی ایران یکی از موفق ترین نیروی های پلیس در منطقه است که در مقوله پیشرفت تکنولوژی و به روز آوری سیستم های امنیتی در جایگاه بالایی قرار دارد از سوی دیگر افتخار ما این است که تنها پلیس عقدیدتی دنیا از سربازان مومن، متدین و انقلابی و ولایی کشورمان تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی ایران و نام نیروی انتظامی، را در اختیار داریم.

وی افزود: امروز در عرصه حفظ نظم و ایجاد آرامش و امنیت فرماندهی انتظامی سرخه رتبه شاخصی را در سطح استان به خود اختصاص داده است که رضایتمندی بیش از ۹۰ درصدی مردم در سطح شهرستان از فعالیت و خدمات این نهاد، نشان دهنده این سطح خدمات و عملکرد مثبت است.

وقوع جرم کاهش یافته است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه امنیت و ایجاد حس آرامش در جامعه یکی از ارکان اصلی توسعه یافتگی است، گفت: نیروی انتظامی یکی از عناصر اصلی این رکن نظام کارکردی امنیت بخش دارد.

سرهنگ محمد رضا حسنی با بیان اینکه امروز شاهد کاهش وقوع جرم در همه بخش های استان هستیم، ابراز داشت: این امر مرهون مجاهدتهای اعضای خانواده بزرگ ناجا و تعامل خوب با مردم است و ما معتقد هستیم امروز ایجاد امنیت و مبارزه با قاچاق کالا دو وظیفه مهم نیروهای انتظامی خواهد بود.

وی افزود: امنیت بستر و زمینه ساز تمامی اقدامات لازم و موثر در جامعه است که نیروی انتظامی متولی اصلی این امر محسوب می شود و از سوی دیگر مبارزه با قاچاق کالا یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و احیای تولید داخلی قلمداد می شود که به صورت ویژه در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.

افزایش ۱۱۸ درصدی کشف سرقت در سرخه

فرمانده سابق نیروی انتظامی سرخه نیز در این مراسم با یادآوری اینکه در سال جاری۱۰ هکتار زمین برای ایجاد ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان در نظر گرفته شده که امید است در آینده این پروژه به مرحله اجرایی برسد، گفت: سرخه باید دارای یک نهاد فرماندهی نیروی انتظامی در خور مردم و شایسته ایشان باشد.

سرهنگ ابوذر قربانی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی شهرستان سرخه در سال جاری، بیان داشت: در هشت ماهه نخست سال ۹۶ نیروهای انتظامی شهرستان، توانسته است ۷۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کند.

وی در پایان با اشاره به افزایش ۱۱۸ درصدی کشف سرقت در سرخه، افزود: خوشبختانه این شهرستان رتبه نخست ضریب امنیتی در سطح استان سمنان را دارد.