فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه شکاری وحدتی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه شکاری وحدتی از قسمت‌های مختلف این پایگاه بازدید کرد.

در این بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش ابتدا با حضور در مسجد خاتم الانبیا(ص) با جمعی از کارکنان و خانواده های پایگاه شکاری وحدتی دیدار کرد.

وی در ادامه با حضور در بیمارستان پایگاه وحدتی ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، از بیماران عیادت و دلجویی کرد و در جریان وضعیت رسیدگی به آنان قرار گرفت.

فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین از تمامی قسمت های مختلف این یگان از قبیل معاونت عملیات، بازآماد، گردان آموزشی، آماد و پشتیبانی و آلرت بازدید کرد و در جلسه ای که با حضور فرماندهان و مسئولان برگزار شد، ضمن بررسی آمادگی عملیاتی توصیه های لازم را در پیشبرد تخصصی امور ارائه کرد.

همزمان با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایگاه شکاری وحدتی، طی مراسمی ساختمان واحد امر به معروف و نهی از منکر این پایگاه افتتاح شد.