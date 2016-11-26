۷۵ هزار خط تلفن همراه در لرستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هومان محمودی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره واگذاری ۴۴۹ هزار و ۸۱۸ تلفن ثابت در لرستان اظهار داشت: همچنین تا کنون اینترنت پرسرعت به بیش از ۵۷ هزار و ۲۲۵ نفر در لرستان واگذار شده است.

وی با اشاره به واگذاری یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۳۸۷ خط تلفن همراه در لرستان گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت در لرستان ۲۵.۱۳، ضریب نفوذ تلفن همراه در استان ۷۹.۳۰ و اینترنت نیز ۱۲.۷۰ است.

مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه لرستان در ادامه سخنان خود به واگذاری هشت هزار و ۱۰۶ مورد خط تلفن ثابت طی سال جاری در لرستان اشاره کرد و گفت: همچنین در این مدت هشت هزار و ۴۰۵ مورد خط اینترنت و ۷۵ هزار و ۲۶۹ خط تلفن همراه در استان واگذار شده است.

محمودی کل سایت های اینترنت در لرستان را ۷۸۹ مورد عنوان کرد و گفت: این سایت ها جاده ها، روستاها، مراکز شهرستان ها و ... را تحت پوشش خود دارند.

وی همچنین از نصب سایت اینترنت در منطقه «رازان» شهرستان بروجرد خبر داد.