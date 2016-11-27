آخوندی مسئولیت سانحه قطار را بپذیرد/ وزیر را به مجلس می کشانیم

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت مصیبت سانحه قطار تبریز-مشهد که منجر به کشته شدن تعدادی از هم وطنانمان شد، گفت: مجریان باید در اموری که با جان مردم سرو کار دارد نظارت و مراقبت بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، حادثه قطار تبریز- مشهد را محصول بی دقتی، عدم کنترل و عدم مراقبت خواند و گفت: این غفلت نتیجه دردناکی داشت که مردم آذربایجان را عزادار کرد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از اختیارات نظارتی خود برای بررسی حادثه و شناسایی افراد مقصر استفاده خواهد کرد. در چنین مواردی مسئولیت حادثه بر عهده وزیر مربوطه است و وزیر راه باید پاسخگوی این قصور باشد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده مجلس از اختیارات نظارتی گفت: کنترل و نظارت وظیفه مجلس است و مجلس شورای اسلامی باید با قاطعیت به این حادثه ورود کرده و کوتاه نیاید تا این گونه حوادث دیگر تکرار نشود.

نماینده مردم تبریز ابزار نظارتی مجلس در حادثه قطار تهران مشهد را استیضاح وزیر راه و شهرسازی خواند و گفت: وزیر باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و پاسخگو باشد. زیرا مردم آذربایجان به خاطر قصور برخی مسئولان داغدار شدند.