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۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۶

علیرضا بیگی در گفتگو با مهر:

آخوندی مسئولیت سانحه قطار را بپذیرد/ وزیر را به مجلس می کشانیم

آخوندی مسئولیت سانحه قطار را بپذیرد/ وزیر را به مجلس می کشانیم

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه وزیر راه باید مسئولیت حادثه تصادف قطار را بپذیرد گفت: مجلس برای جلوگیری از تکرار اینگونه حادثه وزیر راه و شهرسازی راجهت استیضاح به خانه ملت می کشاند.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت مصیبت سانحه قطار تبریز-مشهد که منجر به کشته شدن تعدادی از هم وطنانمان شد، گفت: مجریان باید در اموری که با جان مردم سرو کار دارد نظارت و مراقبت بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، حادثه قطار تبریز- مشهد را محصول بی دقتی، عدم کنترل و عدم مراقبت خواند و گفت: این غفلت نتیجه دردناکی داشت که مردم آذربایجان را عزادار کرد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از اختیارات نظارتی خود برای بررسی حادثه و شناسایی افراد مقصر استفاده خواهد کرد. در چنین مواردی مسئولیت حادثه بر عهده وزیر مربوطه است و وزیر راه باید پاسخگوی این قصور باشد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده مجلس از اختیارات نظارتی گفت: کنترل و نظارت وظیفه مجلس است و مجلس شورای اسلامی باید با قاطعیت به این حادثه ورود کرده و کوتاه نیاید تا این گونه حوادث دیگر تکرار نشود.

نماینده مردم تبریز ابزار نظارتی مجلس در حادثه قطار تهران مشهد را استیضاح وزیر راه و شهرسازی خواند و گفت: وزیر باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و پاسخگو باشد. زیرا مردم آذربایجان به خاطر قصور برخی مسئولان داغدار شدند.

کد مطلب 3834598

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    نظرات

    • دانش IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
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      دوحادثه غم بار درتاريخ حمل ونقل ريلي كشور رخ داده كه اولينش در زمان حكم راني خاتمي بوده وآخري هم در دولت تدبير وهيچ كس در اين دو ماجرا مقصر را نشناخت دست آخر آن نگهبان پيمان كار بايد اخراج شود و مسئله را پايان يافته اعلام كنند.
    • احمد IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
      0 0
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      این وزیر باید خود کشی میکرد از این افتضاح نه استعفا
    • قادر IR ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
      0 0
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      20 سال است دارند خط آهن تبریز میانه رو کار میکنند وای بر ما
    • الف از آذربایجان IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
      0 0
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      با عرض تسلیت به خانواده های جانباختگان . آیا فلان مسئول خط و عدم گزارش مسئولین قطار متوقف شده به مسئول ایستگاه قبلی چه ربطی به وزیر و یا فلان مسئول دارد . اینگونه اشتباه در مجموعه های جزء صورت می گیرد . مسیر و یا ساعات حرکت قطار ها را مسئولین ایستگاهها تنظیم می کنند نه مسئولین وزارت خانه و ادارات کل .
    • جع IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
      0 0
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      سلام شما فکر می کنید علت سانحه لکوموتیواران یا مامور کشیک یا سوزنبان و مانورچی هستند؟ من میگم نه دلیل دارم مگر دولت بخشنامه نکرد که بازنشسته دو باره فرا خون یا مشغول کار نشه ؟روزانه ببینید چقدر سانحه ریلی قطار باری داریم ؟ ،امار بسیار بالایی هست با هزینه های بسیار بالا..... مقصر کیست ؟ چون الان مسافری خارج شده حساس شدیم ... خود مدیر عامل راه آهن چرا جذب نیروی جدید انجام نمی دن که وضعیت لکوموتیورانان بهبود یابد و از طرفی افراد بعد از 35-سال لوکوموتیوران که راه رفتنش به زور هست چرا فراخوان می زنن و دوباره تحت پوشش شرکت پیمانکاری دعوت بکار میشه؟؟؟ این شرکت پیمانکاری مال کی هست؟؟؟از طرفی حقوق ها به موقع پرداخت نمی شه انگیزه کار بسیار پایین هست راه آهن فقط شده ترانزیت حمل بار اما رفاهیات پرسنل کجاست.... الان شما اومدین چند نفر مامور رو بازداشت کردید و کسی که عامل اصلی می باشد استعفاء می دهد. ......
    • s IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
      0 0
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      بازم به مدیر عامل راه آهن آخوندی اگه هیچ کاری هم نکرده بود برای همین که گفت همه بیمه بودن مشکلی نیست باید برکنار بشه البته معلومه هول شده تاریخ استعفا رو برای سال 96 زده
    • جابر IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
      0 0
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      20سال هم هست خط راه آهن اردبیل-میانه را کارمی کنند که قراربود3 ساله بهره برداری بشه

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