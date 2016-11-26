نظارت بانک مرکزی تضمین سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، خسرو خواجه حسنی افزود: در شرایطی که موسسات اعتباری غیر مجاز که با اتخاذ شیوه های غیر اصولی اقدام به جذب سرمایه مشتریان کرده و باعث مخدوش شدن اعتماد مشتریان شده اند، نقش نظارتی بانک مرکزی موجب استحکام اطمینان مشتری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اقدام های نظارتی بانک مرکزی در جهت حفظ نظم مالی و افزایش اعتماد مشتری از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سپرده گذاران انجام می شود و مسلما با جلوگیری از شیوه های غیر صحیح سرمایه‌گذاری سوددهی سرمایه گذاری مشتری را به نوعی تضمین می‌کند.

مدیر عامل بانک گردشگری اظهار داشت: نظارت دقیق بانک مرکزی حتی باعث کاهش مطالبات معوق شده و با بیشتر شدن نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دیگر کمتر شاهد رشد بدهی و بدهکاران بانکی خواهیم بود.

خواجه حسنی همچنین گفت: سیاست های بانک گردشگری کاملا منطبق با سیاستهای پولی مالی اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و این بانک کاملا خود را ملزم به تبعیت از سازوکار بانک مرکزی می‌داند.