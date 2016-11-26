اختصاص۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار ازمحل مصوبات سفر رهبری به کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه؛ اسدالله رازانی امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان اخیراً نمایندگانی از دفتر ایشان سفری به کرمانشاه داشتند و در جلساتی که با استانداری و دستگاه های اجرایی صورت گرفت خوشبختانه تخصیص ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استان به تصویب رسید.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: تخصیص این اعتبار به همراه اعتبارات سفر دولت به صورت ۱۰۰ درصد خواهد بود.

رازانی گفت: از ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به استان از محل سفر مقام معظم رهبری ۲۰ میلیارد تومان آن در قالب کمک های فنی و اعتباری در بخش های کشاورزی صنعت و گردشگری برای کمک به کاهش نرخ بیکاری هزینه خواهد شد.

مدیر ارشد استان بیان داشت: مابقی این اعتبار برای کمک به اجرای ۱۲۰ پروژه در نظر گرفته شده است که بین دستگاه های اجرایی استان آن گونه که در تصویب نامه آمده توزیع می شود اما مدیران این دستگاه ها برای جذب هرچه سریعتر آن باید تلاش کنند.

وی تعداد پروژه‌هایی که برای این اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی تعریف شده را ۱۲۰ پروژه اعلام کرد و گفت: برای اداره کل اوقاف پنج طرح و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار، راه و شهرسازی هفت طرح و ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سه پروژه و ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، امور عشایر یک پروژه و دو میلیارد تومان، نوسازی مدارس ۱۳ پروژه با میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان یک پروژه با دو میلیارد تومان، بنیاد حفظ آثار دو پروژه با چهار میلیارد تومان، صدا و سیما یک پروژه با یک میلیارد تومان، بنیاد شهید یک پروژه با یک میلیارد تومان، دانشگاه رازی چهار پروژه با ۹ میلیارد تومان، دانشگاه پیام نور سه پروژه با ۳.۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، سپاه یک پروژه با ۵۰۰ میلیون تومان، آب و فاضلاب روستایی ۳۱ پروژه با یازده میلیارد تومان، آب و فاضلاب شهری شش پروزه با ۱۵ میلیارد تومان، برق دو پروژه با ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، نیروی انتظامی پنج پروژه با ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برای اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای هشت پروژه با ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: همچنین برای دانشگاه علوم پزشکی سه پروژه تعریف شده که برای مرکز سوانح و سوختگی پنج میلیارد تومان، کلینیک تخصصی جامعه شش میلیارد تومان و مرکز رادیوتراپی با ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همچنین اداره ورزش و جوانان استان نیز شش پروژه با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دارد که یکی از آنها ورزشگاه شش هزار نفری ولایت است.