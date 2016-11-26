۲ بالگرد مشغول امدادرسانی در مناطق صعب العبور مازندران هستند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مسدود بودن برخی محورهای کوهستانی در مازندران و ضرورت تسریع در عملیات امدادرسانی در مناطق صعب العبور،صبح امروز از ظرفیت بالگرد امدادی جمعیت هلال احمر در چند مرحله استفاده شده است.

وی افزود؛ با وجود بازگشایی اکثر محورهای مواصلاتی اصلی و جریان حمل و نقل ، هنوز دسترسی به برخی نقاط صعب العبور کوهستانی با دشواریهای روبرو است که به همین منظور صبح امروز در سه عملیات جداگانه از بالگرد های جمعیت هلال احمر برای پوشش امدادی لازم در این مناطق استفاده شده است.

وی گفت؛ در عملیاتی بالگرد امدادی هلال احمر استان با انجام عملیات راپل اقدام به نجات یکی ار کارکنان شرکت مخابرات کرد که در منطقه استقرار دکل مخابراتی در سوادکوه در محاصره برف سنگین گرفتار شده بود.

اکبری همچنین گفت: در عملیات جداگانه دیگر یک فروند بالگرد سازمان امدادونجات سه نفر ازکارگران مناطق جنگلی که درمحدوده روستای نجارده واقع در منطقه جلابن نوشهر در محاصره برف گرفتار شده بودند را نجات داد.

وی افزود: همچنین در عملیاتی دیگر با استفاده از بالگرد جمعیت هلال احمر استان نسبت به ارسال مواد غذایی موردنیاز برای ساکنان مناطق کوهستانی و جنگلی شهرستان چالوس اقدام شد.