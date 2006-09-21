رئيس جمهور بارديگر سياست هاي تبعيض آميز آمريكا را مورد انتقاد قرار داد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر احمدي نژاد در گفتگو با سي ان ان اظهار داشت :"من متعجبم كه سياستهاي آمريكا درباره اسرائيل بسيار حساس و تبعيض آميز است .



وي در اين گفتگو بار ديگر حقيقت هولوكاست را مورد ترديد قرار داد و اظهارداشت :"هولوكاست يك حقيقت ساخته و پرداخته تاريخ است ".



رئيس جمهوري ايران درباره تهاجم اخير اسرائيل به لبنان و سياستهاي بوش در قبال اين تجاوز افزود :"هر چند اسرائيل ، لبنان را بمباران كرد ، اما به نظر نمي رسد كه اين امر در بين سياستمداران آمريكايي ايجاد نگراني كرده باشد ، اما هنگاميكه كسي رژيم صهيونيستي را به زير سوال مي برد و يا از آن انتقاد مي كند با واكنشهاي بسياري روبرو مي شود ".



رئيس جمهوري ايران در پاسخ به اين سئوال كه آيا وي معتقد است اسرائيل حق موجوديت ندارد ، پاسخ داد:"من مي گويم كه آن يك رژيم اشغالگر است ".



وي افزود :"ملت فلسطين در كل شامل يهوديان ، مسيحيان و مسلمانان است كه در آنجا زند گي مي كند و 5 ميليون آواره بي خانمان است. آنها بايد بتوانند راي بدهند و درباره آنچه كه سرنوشتشان است تصميم گيري كنند ".



وي در اين گفتگو از اظهارنظر دوباره در باره حقيقت هولوكاست خودداري كرد و خاطرنشان كرد :"من در باره اين موضوع صحبتهاي زيادي كرده ام و نمي خواهم صحبت هاي خود را تكرار كنم و بايد به اين مسئله پرداخت كه آيا هولوكاست بايد به عنوان بهانه اي براي اشغال سرزمين فلسطين استفاده شود، زمانيكه فلسطينيان چيزي در رابطه با نسل كشي در اروپا انجام ندادند و بايد اين سئوال را مطرح كرد كه اگر اين حادثه روي داده در كجا بوده است؟ مكان آن ، سئوال اصلي است و بايد گفت كه در فلسطين انجام نشد .



رئيس جمهوري ايران در اين گفتگو اظهارات بوش در مجمع عمومي سازمان ملل و سياستهاي آمريكا را مورد انتقاد قرار داد و گفت :"وقتي رئيس جمهوري آمريكا چنين اظهاراتي را ابراز مي كند وي واقعا نمي داند كه به چه چيز فكر مي كند . اين زباني نيست كه شما با ان با يك ملت بزرگ صحبت كنيد . اين توهين به يك ملت بزرگ است ".

بوش در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل خطاب به مردم ايران گفت كه حاكمان آنها انتخاب شده اند كه آزادي را از آنها دريغ كنند و از منابع كشور شما براي تامين بودجه تروريسم و دامن زدن به افراط گرايي و دستيابي به تسليحات هسته اي استفاده مي كنند .



دكتر محمود احمدي نژاد در اين گفتگو تاكيد كرد كه بر نامه هسته اي ايران صلح آميز است و دولتش از تعهدات بين المللي خود اطاعت كرده است .



وي در اين زمينه خاطرنشان كرد :" آژانس بين المللي انرژي اتمي بايددقيقا به ما بگويد كه آنها از كدام مقررات ان پي تي صحبت مي كنند كه معتقدند ما به آنها عمل نكرديم . آنها علاقه مند به دستيابي به اطلاعات بيشتري هستند و ما آماده همكاري با آنها هستيم .

رئيس جمهوري ايران بار ديگربر پيشنهاد خود مبني بر مناظره با بوش تاكيد كرد و اظهارداشت : "براي اينكه مسائل روشن شود به آقاي بوش پيشنهاد مناظره دادم براي اينكه نظرات خود را اعلام كنيم و راجع به موضوعات بحث كنيم و اجازه دهيم كه ملتهاي دنيا بشنوند .



وي در پايان تاكيد كرد: اين بهترين پيشنهاد است و فكر مي كنيم كه افكار عمومي جهان بايد قضاوت كنند اما اين پيشنهاد پذيرفته نشد.