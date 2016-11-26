منصور هادی وارد عدن در جنوب یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن پس از مدت ها از ریاض پایتخت عربستان به عدن بازگشت.

«عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن برای بررسی تحولات میدانی و درگیری ها میان متجاوزان و مزدوران سعودی تحت امرش با نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن به ویژه در محور شهر تعز امروز در سفری چند روزه از ریاض به «عدن» واقع در جنوب یمن رفت.

در این سفر قرار است منصور هادی دستاوردهای امنیتی عناصر متجاوز و مزدور سعودی در بیش از ۲۰ ماه حملات ددمنشانه و وحشیانه آنها به مردم مظلوم و بی دفاع یمن را مورد بررسی قرار دهد.

این در حالی است که از سوی دیگر اسماعیل ولدالشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن امروز شنبه به منظور دیدار با مسئولان سعودی و گفتگو با آنها در خصوص بحران یمن، به ریاض سفر می کند.

گفتنی است، نظامیان متجاوز و مزدوران سعودی تحت امر منصور هادی بیش از ۲۰ ماه است که شهروندان و مردم مظلوم و بی دفاع یمن را هدف حملات وحشیانه خود قرار داده و هزاران نفر از آنها را به خاک و خون کشانده اند اما موفق نشده اند مردم انقلابی یمن را به زانو درآوردند.