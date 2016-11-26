بارش برف در چند کیلومتری گرمترین نقطه زمین/ کرمان یخ زد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: سرانجام برف برخی از مناطق استان کرمان را سفید کرد، هر چند میزان بارندگی در استان کرمان قابل توجه نیست اما در نهایت پس از گذشت دو ماه از سال آبی جاری نخستین بارش ها در استان کرمان ثبت شد.

اما آنچه که طی روزهای آینده در کرمان روی داد سرد شدن هوا به صورت بی سابقه بود بطوریکه طی ۱۰ سال گذشته هیچ زمان در فصل پاییز در استان کرمان دمای هوا تجربه سرد شدن بی سابقه و یخبندان را نداشته است.

یک ساعت از یخبندان تا گرمترین نقطه ایران

بارش شدید برف در سیرچ در حالی روی می دهد که این منطقه تا گرمترین نقطه زمین در شهداد فقط یک ساعت فاصله دارد یعنی با طی یک ساعت در محور سیرچ شهداد می توانستیم از دمای زیر صفر به منطقه ای برسیم که در تابستان دمای هوا در آن به ۷۰ درجه سانتیگراد می رسد.

حضور گسترده مردم در سیرچ و به خصوص پیست اسکی غیررسمی این منطقه موجب شد مردم کرمان تعطیلات آخر هفته و حتی امروز را با خاطرات برفی پشت سربگذارند.

سوال اصلی این است که چرا مسئولان استان کرمان برای ساماندهی پیست اسکی سیرچ چاره اندیشی نمی کنند و مردم در چنین مواقعی باید در پیست اسکی غیر استاندارد تفریح کنند.

بروز تصادف های زنجیره ای در کرمان

اما بارش های در استان کرمان در قالب برف در شمال و غرب استان کرمان ده ها شهر را سفید پوش کرد در شهر کرمان نیز موجب لغزندگی شدید معابر عمومی شد و در مجاور پل سیدی و بزرگراه امام خمینی نیز دو مورد تصادف زنجیره ای روی داد و دهها خودرو به یکدیگر برخورد کردند.

شهرداری کرمان سعی کرد با شن پاشی به خصوص بر روی پل های غیر هم سطح مشکل لغزندگی را رفع کند.

حضور گسترده مردم در سیرچ و به خصوص پیست اسکی غیر رسمی این منطقه موجب شد مردم کرمان تعطیلات آخر هفته را با خاطرات برفی پشت سربگذارند

اما کاهش شدید دمای هوا در روزهای اخیر موجب بروز تصادف های متعدد در سطح شهر شده است و شرایط لغزندگی به دلیل ادامه بارش ها در روز جاری همچنان ادامه دارد.

بارش ها همچنین در روز جاری موجب تعطیل شدن مدارس مقطع ابتدایی مدارس شهرستان رابر شد.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره ‌کل سازمان هواشناسی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش ها از روز پنجشنبه در قالب برف و باران در استان کرمان شروع شد که در شهرستانهای سردسیر و یا مناطق مرتفع همراه با بارش برف بود.

حمیده حبیبی افزود: در روز جاری بیشترین بارشها در منطقه جنوب غرب روی خواهد داد و در نهایت سامانه بارشی از استان کرمان خارج می شود.

وی پدیده غالب امروز شهر کرمان را بارندگی پراکنده دانست و افزود: هم اکنون مناطق مختلف کرمان به جز جنوب و شرق شاهد ابرناکی است که به مرور زمان این سامانه بارشی از استان خارج و دمای هوا افزایش می یابد.

کاهش دمای هوا متوقف می شود

وی گفت: روند کاهش دمای هوا تا ظهر امروز ادامه یافت اما انتظار داریم دمای هوا رفته رفته افزایش یابد.

طبق آخرین بررسی ها هر چند بارش ها در جاده های شمال کرمان موجب کندی تردد شده است اما هیچ یکی از جاده های شمال استان کرمان بسته نشد اما در همین مدت برخی از راه های جنوب کرمان به دلیل بارش برف مسدود شده است.

طبق گزارش های محلی بارندگی برف در محور دهبکری که استان های جنوبی و شهرستان های جنوب کرمان را به مرکز کشور متصل می کند ادامه دارد.

بارش ها طی ۱۵ ساعت گذشته در دهبکری ادامه یافته و به دلیل برودت هوا جاده دچار یخ زدگی شده و رفت و آمد در این محور به کندی در حال انجام است

بارش ها طی ۱۵ ساعت گذشته در این منطقه ادامه یافته و به دلیل برودت هوا جاده دچار یخ زدگی شده و رفت و آمد در این محور به کندی در حال انجام است.

طی ساعت های گذشته اکیپ های راهداری با استقرار در این مناطق و نمک پاشی و تیغ زنی، سعی در باز نگه داشتن این جاده دارند با این وجود به مسافران توصیه شده است که برای تردد از این منطقه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

پلیس راه استان کرمان به مسافران توصیه کرده است به دلیل ادامه بارش ها در جاده ها امکان یخ زدگی و لغزندگی معابر زیاد است به همین علت تنها در صورت ضرورت اقدام به مسافرت کنند و از سالم بودن سیستم گرمایشی و به همراه داشتن سوخت اطمینان حاصل کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به سرد شدن هوا طرح زمستانی راهداری ۱۱ روز زودتر آغاز شده است.

استقرار اکیپ های راهداری در راه های شمال و جنوب کرمان

احسان عراقی زاده ادامه داد: گروه های راهداری هم اکنون در گردنه های برف خیز جنوب کرمان مستقر شده اند و طی روزهای اخیر کیلومتر ها از راههای برفگیر منطقه بازگشایی شده است و هم اکنون راه های جنوب کرمان باز است.

وی تصریح کرد: ۱۳۰ ماشین سبک و سنگین در حال حاضر در جنوب استان کرمان در آماده باش کامل قرار دارند.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: در طول بارش های اخیر هیچ یک از راه های شمال استان کرمان مسدود نبوده است اما همه خودروهایی که در جاده های کرمان قصد تردد دارند باید به زنجیر چرخ مجهز باشند.

سرهنگ علی رضایی افزود: از رفت و آمد غیر ضروری در راه ها در این ایام به خصوص در طول شب که جاده ها دچار یخ زدگی می شود خودداری شود.

در حالیکه استان کرمان تا قبل از بارندگی های آخر هفته ۸۴ درصد با کاهش بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته مواجه بود اما به نظر می رسد این آمار با بارش های اخیر که هنوز آماری از آن ها منتشر نشده است کمی بهبود یافته باشد

سرهنگ رضایی ادامه داد: گردنه های عیسی آباد در محور زرند - راور و کفنوئیه و سنگ صیاد در محور کرمان به سمت بافت لغزنده هستند.

در حالیکه استان کرمان تا قبل از بارندگی های آخر هفته ۸۴ درصد با کاهش بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته مواجه بود اما به نظر می رسد این آمار با بارش های اخیر که هنوز آماری از آن ها منتشر نشده است کمی بهبود یافته باشد.

بارش های اخیر موجب شادمانی کشاورزان و برگزاری نماز شکر در برخی از روستاهای استان کرمان شده است.

کشاورزان در برخی از شهرستان ها از جمله انار، ریگان، زرند،سیرجان، راور و رفسنجان با خاموش کردن پمپ های کشاورزی از برداشت آب خود داری می کنند و امیدوارند با بارندگی ها ذخایر آب زیر زمینی در دشت های استان کرمان احیاء شوند.

استان کرمان طی ۲۰ سال گذشته با خشکسالی بی سابقه مواجه است.