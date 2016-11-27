حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جنجال بازی تیم های فوتسال گیتی پسند و حفاری در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال گفت: چند هفته پیش در ساری بازی داشتیم که یکی از تماشاگران تیم شهروند وارد زمین شد و بازیکن ما را کتک زد. از آن زمان هیچ برخوردی با باشگاه شهروند صورت نگرفته است. متاسفانه کمیته انضباطی و کمیته فوتسال رها شده و کسی به این مسائل رسیدگی نمی کند.

وی افزود: وقتی این اتفاقات رخ می دهد و از سئوی کمیته فوتسال واکنشی نشان داده نمی شود، تماشاگران سایر شهرها از جمله اصفهان هم به خود اجازه می دهند وارد زمین شوند و جنجال کنند. همانطور که گفتم کمیته فوتسال رها شده است. آقایان سفر خارجی می روند و از منافع ملی استفاده می کنند ولی حاضر نمی شوند به مسابقات لیگ سر بزنند.

سرمربی تیم فوتسال دانشگاه آزاد تصریح کرد: چرا مشاور کمیته فوتسال به خودش افتخار نمی دهد به مسابقات لیگ بیاید و بازی ها را ببیند؟ از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال توقع داشتیم بعد از حضورش در فدراسیون، اتفاقاتی در فوتسال رخ بدهد. شاید تاج از اتفاقات فوتسال باخبر است و چیزی نمی گوید. شاید هم از مسائل فوتسال بی خبر است در صورتی که عالم و آدم می دانند چه بلایی سر لیگ ما آمده است.

شمس ادامه داد: امیدوارم آقای سلطانی فر وزیر جدید ورزش و جوانان تغییر و تحولاتی ایجاد کند. متاسفانه آدم هایی هستند که قدرتهایی پشت سرشان است و از فدراسیون تکان نمی خورند. قدرت آنها باعث شده در فدراسیون و در فوتسال بمانند.

وی تاکید کرد: اتفاقاتی که در لیگ فوتسال ایران می افتد حتی در افغانستان و سریلانکا هم نمی افتد. چرا همه سکوت کرده اند و تغییری ایجاد نمنی شود. اگر این اتفاقات در کشور دیگری رخ داده بود، همه از خجالت استعفا می کردند.

سرمربی تیم فوتسال دانشگاه آزاد با اشاره به حضور علی کفاشیان در کمیته فوتسال، گفت: سرپرست کمیته فوتسال دائم السفر است و به خودش زحمت نمی دهد مسابقات لیگ را از نزدیک ببیند. یک آقایی هم چندین پست دارد و هنوز در فوتسال هم هست. نمی دانم چرا در فداسیون فوتبال بازنشستهای ضعیف را بیرون کردند ولی بعضی از گردن کلفتها نرفته اند و بر فوتسال حکومت می کنند!

شمس در ادامه صحبتهایش درباره شرایط نامناسب تیم فوتسال دانشگاه آزاد در لیگ و کسب ۴ امتیاز از ۱۲ هفته، تاکید کرد: در یکی دو هفته اخیر بازیکن مصدوم زیاد داشتیم. روز جمعه با ۶ بازیکن مقابل تیم دبیری بازی کردیم. ما همیشه در نیمه اول خوب هستیم ولی در نیمه دوم به خاطر کمبود بازیکن، شکست می خوریم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نگران سقوط تیم دانشگاه آزاد با این وضعیت نیستید؟ گفت: بله، ما نگران هستیم. باختهای ما زیاد است ولی کاری از دستمان ساخته نیست. باید صبر کنیم تا نیم فصل بیاید و چند بازیکن بگیریم تا تیم تقویت شود.

سرمربی تیم دانشگاه آزاد در پایان درباره اینکه ممکن است با ادامه این روند از سمت خود برکنار شود، یادآور شد: طبیعی است تیمی که نتیجه نمی گیرد سرمربی اش برکنار شود. بنده آماده هستم. به باشگاه هم حق می دهم که دست به تغییر سرمربی بزنند ولی تا زمانی که هستیم با تمام وجود کار می کنیم.