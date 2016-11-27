اخبار جدید از آزمون دکتری ادغامی/ شرط تجمیع کنکور دانشگاه آزاد

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت تجمیع آزموندکتری گفت: مصوبه مجلس که توسط رئیس جمهور در ۱۱ اردیبهشت ۹۵ ابلاغ شد، تکلیف را در این زمینه مشخص کرده است.

وی ادامه داد: براساس این مصوبه، از سال آینده مشروط براینکه آیین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب برسد، کنکور دکتری آموزشی پژوهشی و دکتری پژوهش محور به صورت متمرکز برای تمام زیر نظام ها برگزار می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: براساس این قانون جدید آزمون متمرکز ۵۰ درصد امتیاز را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد دیگر نمره آزمون به دانشگاه واگذار می شود که ۲۰ درصد آن به سوابق تحصیلی و ۳۰ درصد آن نیز به مصاحبه اختصاص داده می شود.

وی ادامه داد: مقدمات اجرای مصوبه مذکور فراهم شده، منتهی شرط اجرای آن این است که آیین نامه اجرایی آن هم به تصویب دولت برسد.

معاون آموزشی وزارت علوم درباره منابع و سئوال های آزمون دکتری دولتی و دانشگاه آزاد گفت: زمانی که آزمون به صورت یکپارچه برگزار شود، منابع و سوال ها نیز یکسان می شود سیلابس های درسی نیز یکی خواهد شد.

وی ادامه داد: حتی براساس این قانون، آزمون کارشناسی ارشد نیز یکپارچه می شود و دیگر هیچ کدام از زیرنظام ها این آزمون را به صورت جداگانه برگزار نمی کنند.

شریعتی نیاسر افزود: زمانی که این آزمون یکپارچه شود، پذیرش دانشجو هم یکپارچه می شود و این مساله خیلی کمک می کند تا همه زیر نظام ها تحت یک پوشش کنترلی واحد قرار گیرند و از رشد بی رویه کمی، جلوگیری شود و ارتقاء کیفی نیز افزایش یابد.

معاون آموزشی وزارت علوم درخصوص اینکه ثبت نام آزمون دکتری از ۱۶ آذر آغاز می شود آیا تکلیف دانشجویان تا آن زمان مشخص می شود، گفت: این مساله مشروط به این است که آیین نامه اجرایی که به دولت ارایه شده، تصویب شود.

وی ادامه داد: به ما این امیدواری داده شده که آیین نامه مذکور تصویب خواهد شد و ما منتظر هستیم، طبق قانون تحقق این قانون در گرو تصویب آیین نامه اجرایی آن است.