جزئیات تصمیم جدید وارداتی دولت/تغییر در شیوه ثبت سفارش ۸ قلم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در تازه ترین تصمیم، شرایطی جدید ثبت سفارش برخی کالاها را اعلام کرد. براین اساس، اعلام شده ثبت‌سفارش پیش‌فاکتورهایی که کالاهای آن‌ها منحصراً در فصول ۱۴، ۴۳، ۴۶، ۸۱، ۸۸، ۸۹، ۹۲ و ۹۷ کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارند، از تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۹۵ در سامانه جامع تجارت به آدرس https://www.ntsw.ir انجام می‌شود.

گفتنی است که برای این کار متقاضیان ابتدا باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند.

فصل ۱۴: مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.

فصل ۴۳: پوستهای نرم طبیعی و پوست‌های نرم بدلی، اشیاء ساخته شده از آن‌ها

فصل ۴۶: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

فصل ۸۱: سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این مواد

فصل: ۸۸: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آن‌ها

فصل ۸۹: کشتی ها، قایق ها و شناورها

فصل ۹۲: آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

فصل ۹۷: اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

هچنین در این مصوبه آمده است: متقاضیانی که در یک پیش فاکتور علاوه بر فصول ذکر شده در این اطلاعیه و اطلاعیه‌های قبلی، کالایی در سایر فصول نیز دارند جهت ثبت سفارش همچنان از سامانه ثبت سفارش استفاده کنند.