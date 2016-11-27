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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷

چهره جدید پرسپولیس برابر تیم دانشجویان

چهره جدید پرسپولیس برابر تیم دانشجویان

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در دیداری تدارکاتی برابر تیم دانشجویان به میدان خواهد رفت که «برانکو ایوانکوویچ» ترکیب متفاوتی را برای این مسابقه در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم دانشجویان ایران به میدان خواهد رفت. برانکو در این بازی ترکیب متفاوتی را به زمین مسابقه خواهد فرستاد.

بر این اساس، بوژیدار رادوشویچ، سید جلال حسینی، محمد امین آرامطبع، رامین رضاییان، حسین ماهینی، احمد نورللهی، حمیدرضا طاهرخانی، احسان الوان زاده، فرشاد احمدزاده، ولادمیر پیرموف و مهدی طارمی ۱۱ بازیکنی هستند که با نظر برانکو در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار دارند.

نکته جالب توجه حضور حسین ماهینی در قلب خط دفاع سرخپوشان است. با توجه به محرومیت محمد انصاری در بازی  برابر ماشین سازی،  برانکو از ماهینی در این پست استفاده خواهد کرد. 

کد مطلب 3834708

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