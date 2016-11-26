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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۴

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

۷۰۰پلیس‌ افتخاری درایام پایانی «صفر» به نیروی انتظامی کمک می‌کنند

۷۰۰پلیس‌ افتخاری درایام پایانی «صفر» به نیروی انتظامی کمک می‌کنند

مشهد ـ فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت:حدود ۷۰۰ پلیس‌ افتخاری در ایام پایانی ماه صفر به نیروی انتظامی کمک می‌کنند و علاوه بر این، ۱۷ هزار نیروی دیگر نیز آماده خدمت‌رسانی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری‌ مقدم ظهر شنبه در نشست خبری که در محل فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در این ایام با حضور عظیم زائران در مشهد، وظیفه دشواری بر دوش داریم، امیدواریم که میزبان شایسته‌ای برای میهمانان امام رضا (ع) باشیم.

وی افزود: محدودیت‌های تردد در ورودی‌های شهر مشهد در نظر گرفته‌شده است و همچنین در جاده‌ها نیروهای پلیس به‌صورت محسوس و نامحسوس به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی بابیان اینکه جاده ملک‌آباد تنها به زائران پیاده اختصاص داده‌شده است، تصریح کرد: از روز یکشنبه این جاده دارای ممنوعیت ترافیکی است و تردد هرگونه وسیله نقلیه از این محور ممنوع است.

وی اضافه کرد: خودروهای خدماتی حامل وسایل امدادی و خوراکی از این محدودیت استثنا هستند.

سردار امیری مقدم ادامه داد: هیئت‌ها نمی‌توانند وسایل خود را با خودروهای سنگین و باری به مشهد انتقال دهند و به‌منظور جایگزینی جاده ملک‌آباد، آزادراه شهید شوشتری در نظر گرفته‌شده است.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی اظهار کرد: تقاضا می‌شود، افراد برای توزیع نذورات خود محل‌های نزدیک به استقرار پلیس را برای انجام این کار انتخاب کنند.

وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ پلیس‌ افتخاری به ما کمک می‌کند و علاوه بر این، ۱۷ هزار نیروی دیگر نیز آماده خدمت‌رسانی شده‌اند.

سردار امیری مقدم بیان کرد: پارکینگ‌های حرم مطهر از هفتم تا چهارشنبه دهم آذرماه هیچ‌گونه خودرویی را پذیرش نمی‌کند.

وی ادامه داد: در این ایام مرزبانی خراسان رضوی در آماده‌باش کامل بوده و همچنین برنامه‌ریزی لازم برای خروج زائران انجام‌شده است.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: به‌منظور ارائه هرچه بهتر خدمت، از توان نیروهای یگان ویژه بهره‌ خواهیم برد و همچنین تقاضا داریم که در صورت مشاهده مورد مشکوکی هم‌وطنان، آن‌ها را به نیروهای انتظامی اطلاع دهند.

کد مطلب 3834722

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