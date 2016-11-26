به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر شنبه در نشست خبری که در محل فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در این ایام با حضور عظیم زائران در مشهد، وظیفه دشواری بر دوش داریم، امیدواریم که میزبان شایستهای برای میهمانان امام رضا (ع) باشیم.
وی افزود: محدودیتهای تردد در ورودیهای شهر مشهد در نظر گرفتهشده است و همچنین در جادهها نیروهای پلیس بهصورت محسوس و نامحسوس به زائران خدمترسانی میکنند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی بابیان اینکه جاده ملکآباد تنها به زائران پیاده اختصاص دادهشده است، تصریح کرد: از روز یکشنبه این جاده دارای ممنوعیت ترافیکی است و تردد هرگونه وسیله نقلیه از این محور ممنوع است.
وی اضافه کرد: خودروهای خدماتی حامل وسایل امدادی و خوراکی از این محدودیت استثنا هستند.
سردار امیری مقدم ادامه داد: هیئتها نمیتوانند وسایل خود را با خودروهای سنگین و باری به مشهد انتقال دهند و بهمنظور جایگزینی جاده ملکآباد، آزادراه شهید شوشتری در نظر گرفتهشده است.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی اظهار کرد: تقاضا میشود، افراد برای توزیع نذورات خود محلهای نزدیک به استقرار پلیس را برای انجام این کار انتخاب کنند.
وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ پلیس افتخاری به ما کمک میکند و علاوه بر این، ۱۷ هزار نیروی دیگر نیز آماده خدمترسانی شدهاند.
سردار امیری مقدم بیان کرد: پارکینگهای حرم مطهر از هفتم تا چهارشنبه دهم آذرماه هیچگونه خودرویی را پذیرش نمیکند.
وی ادامه داد: در این ایام مرزبانی خراسان رضوی در آمادهباش کامل بوده و همچنین برنامهریزی لازم برای خروج زائران انجامشده است.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: بهمنظور ارائه هرچه بهتر خدمت، از توان نیروهای یگان ویژه بهره خواهیم برد و همچنین تقاضا داریم که در صورت مشاهده مورد مشکوکی هموطنان، آنها را به نیروهای انتظامی اطلاع دهند.
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