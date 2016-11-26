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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۸

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:

جهادکشاورزی استان تهران در توسعه سامانه های نوین آبیاری برتر شد

جهادکشاورزی استان تهران در توسعه سامانه های نوین آبیاری برتر شد

تهران-رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران موفق به اخذ رتبه دستگاه برتر کشوری دراجرای طرح سامانه های نوین آبیاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری با اشاره به این نکته که سازمان جهاد کشاورزی استان تهران موفق به اخذ رتبه دستگاه برتر کشوری دراجرای طرح سامانه های نوین آبیاری شد، اظهار داشت: براساس آخرین گزارش وزارت جهاد کشاورزی ومجری طرح سامانه های نوین آبیاری، استان تهران با اختلاف چشمگیر حدود هزار هکتاری از استان دوم، در صدر استان های کشور قرار گرفته وجایگاه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

منصوری درخصوص برنامه های آتی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری ازمنابع آبی، این سازمان برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه سیستم های نوین آبیاری در سال جاری در دست اقدام دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان تهران اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون حدود چهار هزار و سه هکتار از اراضی استان مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده و به بهره برداری رسیده است.

وی درادامه بیان داشت: مجموع اراضی واگذارشده به پیمانکار برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تا این مقطع به ۹ هزار هکتار رسیده و امید است تا پایان سال این میزان به ۱۰ هزار هکتار برسد.

کد مطلب 3834740

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