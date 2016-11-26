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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد:

طرح کاداستر در۷۰ هزار از اراضی کشاورزی استان تهران اجرا شده است

طرح کاداستر در۷۰ هزار از اراضی کشاورزی استان تهران اجرا شده است

تهران-رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت:طرح کاداستر در۷۰ هزار از اراضی کشاورزی استان تهران اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری اظهار داشت: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان تهران اقدام مهم وبی نظیری است که می تواند درتوسعه کشاورزی، رفع مشکلات و اختلافات ملکی، تسهیل در روابط کشاورزان و بانک ها دراخذ تسهیلات، تثبیت مالکیت وجلوگیری از زمین خواری و تعرض به اراضی ملی و گشایش دربسیاری عوامل دیگر تأثیرگذار باشد.

وی افزود: عملیات اجرای این طرح در ۷۰ هزار هکتار معادل ۴۰ درصد اراضی دایر استان درحال انجام بوده و از محل منابع ملی تأمین اعتبار شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: عملیات نقشه برداری و توصیفی طرح کاداستر در۷۰هزار هکتار اراضی کشاورزی استان با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی در شهرستان های شهریار و ورامین درحال انجام است.

منصوری با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکل حفظ مالکیت اراضی اظهار داشت: با واگذاری باقی مانده اراضی به پیمانکاران برای اجرا و تکمیل این طرح مهم، امیدواریم بتوانیم یکی دیگر از مشکلات وگره های اساسی این بخش را درحفظ مالکیت وبهره برداری مناسب از آن برطرف کنیم.

کد مطلب 3834749

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