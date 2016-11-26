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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۶

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد:

مخزن ۱۰ هزار لیتری گازوئیل گاوداری در حومه مشهد آتش گرفت

مخزن ۱۰ هزار لیتری گازوئیل گاوداری در حومه مشهد آتش گرفت

مشهد ـ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: مخزن ۱۰ هزار لیتری گازوئیل یک گاوداری آتش گرفته و با تلاش آتش‌نشانان مهار شد.

آتشپاد دوم حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حادثه آتش‌سوزی مخزن ۱۰ هزار لیتری گازوئیل، اظهار کرد: صبح شنبه خبر این آتش‌سوزی به سامانه تلفنی ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: در پی این خبر آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۴۵ سازمان آتش‌نشانی به حادثه واقع در جاده کلات، روستای ده سرخ اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های اولیه آتش‌نشانان، اتصال سیم برقی که از روی مخزن عبور می‌کرد را دلیل وقوع این حادثه اعلام کردند.

وی با اشاره به وجود ۳۰۰ رأس گاو در این واحد گاوداری گفت: با تلاش آتش‌نشانان، از رسیدن حریق به قسمت نگهداری دام‌ها و همچنین ساختمان دوطبقه مجاور مخزن جلوگیری شد.

آتشپاد دوم حسن جعفری با تأکید بر ضرورت استفاده از کابل جهت انتقال جریان برق در محوطه‌های باز به‌جای سیم‌های سفید معمولی، استفاده از ترمینال در محل اتصال و همچنین منع همبندی سیم‌ها و دور پیچی آن با نوارچسب ، خاطرنشان کرد: رعایت اصول و الفبای ایمنی از بروز حوادث این‌چنینی و بعضاً جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 3834788

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