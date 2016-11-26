به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز کریمی فر در سخنانی با تبریک فرا رسیدن ششم آذرماه سالروز دوازدهمین سال تاسیس مدارس آموزش از «راه دور» اظهار داشت: مدارس آموزش از راه دور بستری مناسب برای علم آموزی بازماندگان از تحصیل است.

وی با اشاره به تحصیل ۹ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در ۹۵ مدرسه آموزش از راه دور استان لرستان افزود: مهمترین ماموریت این مدارس تحت پوشش قرار دادن بازماندگان از تحصیل است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: امروزه فناوری‌های نوین راه‌های متنوع و جدیدی را برای آموزش افراد به سوی بشر گشوده است تا علم آموزی و یادگیری را برای مردم آسان تر کند.

کریمی فر به اهمیت و ارزش علم و علم آموزی در دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: در دنیای پر تلاطم و شتابان امروز، که سرعت گسترش دانش بشر ثانیه‌ها را در نوردیده و در زمانه‌ای که انسان بیش از هر زمانی متحیر و سرگردان شده، مهم‌ترین سلاحی که بشر می‌تواند به آن پناه برده، آرامش یابد، یادگیری است.

وی در ادامه به موفقیت دو دانش آموز مدارس آموزش از راه دور استان لرستان در نخستین جشنواره قلم اشاره کرد و افزود: قریب به دو هزار دانش آموز مدارس آموزش از راه دور در کنکور سراسری سال ۹۵ شرکت کردند که از این تعداد ۸۰۰ نفر در مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه به تخصیص مدیر موظف به مدارس بالای ۱۰۰ دانش آموز اشاره کرد و گفت: در سال جاری مدارس استان در چند مرحله توسط کارشناسان استان های فارس، کردستان و قم مورد بازدید قرار گرفته که حاصل و برآیند این بازدید ها رضایت بازدیدکنندگان بوده است.

کریمی فر نظارت دقیق و مستمر را مهمترین راهبرد آموزش و پرورش برای سلامت کار این مدارس برشمرد و تصریح کرد: آموزش و پرورش توسعه عدالت آموزشی و برقراری فرصت های عادلانه برای دسترسی دانش آموزان به آموزش را رسالت خود دانسته و برای تحقق آن از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد کرد.