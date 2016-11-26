لوازم خانگی کن مقابل شهرداری ورامین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن از هفته چهارم لیگ برتر تکواندو شامگاه شنبه در تهران برگزار شد.

این مسابقه به دلیل حضور تعدادی از بازیکنان لوازم خانگی کن در مسابقات جهانی به تعویق افتاد و به عنوان آخرین دیدار مرحله رفت لیگ برتر باشگاه های کشور برگزار شد.

دیدار تیم های شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن به عنوان جدال تیم های دوم و سوم جدول رده بندی محسوب می شد و هر دو تیم تلاش می کردند تا سه امتیاز این دیدار را کسب کنند.

در این مسابقه شاگردان پیام خانلرخانی که در تعقیب دانشگاه آزاد اسلامی بودند، بسیار بهتر و باانگیزه تر ظاهر شدند و اجازه خودنمایی به تیم سوم جدول رده بندی را ندادند.

در نهایت این مسابقه جذاب با نتیجه هفت بر یک به سود تیم شهرداری ورامین به پایان رسید و سه امتیاز ارزشمند دیگر نیز به اندوخته های نماینده تکواندو ورامین اضافه شد.

این پیروزی نیز سبب نشد تا تیم شهرداری ورامین به صدر جدول رده بندی مسابقات برسد.