به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش بعدازظهر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان یزد با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان یزد با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص اظهار کرد: با تحقق این امر زمینه پیشرفت جامعه فراهم می شود.

وی نقش دانشگاه ها در این خصوص را مورد تاکید قرار داد و افزود: متاسفانه هیچ کدام از دانشگاه های کشور و استان یزد در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص عملکرد مطلوبی نداشته و نتوانسته اند نیروی انسانی موثر در توسعه استان تربیت کنند.

تابش با اشاره به رابطه مستقیم پیشرفت جامعه و نیروی انسانی گفت: دانشگاه ها باید در این زمینه به رسالت خود عمل کنند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان یزد علاوه بر دارالعباده به دارالعلم هم مشهور بوده و این مسئله باید مورد توجه ویژه مراکز علمی و دانشگاه های استان قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم حراست از دستاوردهای دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: تشکیل شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان یزد به منظور بهبود وضعیت کنونی دانشگاه های یزد باید به طور جدی پیگیری شود.