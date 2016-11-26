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۶ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۷

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد:

دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی موفق عمل نکرده اند

دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی موفق عمل نکرده اند

یزد - رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: هیچ کدام از دانشگاه های یزد نتوانسته اند نیروی انسانی متخصص موثر در توسعه این استان تربیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش بعدازظهر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان یزد با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان یزد با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص اظهار کرد: با تحقق این امر زمینه پیشرفت جامعه فراهم می شود.

وی نقش دانشگاه ها در این خصوص را مورد تاکید قرار داد و افزود: متاسفانه هیچ کدام از دانشگاه های کشور و استان یزد در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص عملکرد مطلوبی نداشته و نتوانسته اند نیروی انسانی موثر در توسعه استان تربیت کنند.

تابش با اشاره به رابطه مستقیم پیشرفت جامعه و نیروی انسانی گفت: دانشگاه ها باید در این زمینه به رسالت خود عمل کنند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان یزد علاوه بر دارالعباده به دارالعلم هم مشهور بوده و این مسئله باید مورد توجه ویژه مراکز علمی و دانشگاه های استان قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم حراست از دستاوردهای دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: تشکیل شورای هماهنگی دانشگاه‌های استان یزد به منظور بهبود وضعیت کنونی دانشگاه های یزد باید به طور جدی پیگیری شود.

کد مطلب 3834826

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