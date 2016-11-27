فدراسیون بوکس تنها با یکی از دو مربی کوبایی به توافق رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که فدراسیون بوکس دو ماه پیش از توافق اولیه با دو مربی کوبایی خبر داده بود حالا قرار است تنها یکی از این مربیان برای تصدی تیم ملی بوکس بزرگسالان به کشور بیاید.

فدراسیون بوکس علت تاخیر ورود مربی کوبایی به کشور را اصلاح بندهای متفاوت قرارداد وی می داند. اختلاف ساعت ایران و کوبا نیز مراودات بوکس دو کشور را با تاخیرمواجه کرده است. هرچند اعلام شده که تک مربی کوبایی تیم ملی بوکس به زودی به کشور می آید.

قرار است تا اردوی تیم ملی بوکس دهم دی ماه و پس از مسابقات قهرمانی کشور بوکس بزرگسالان آغاز شود. ظاهرا این بار بر خلاف دوره قبل که وینکوف سرمربی خارجی قبلی تیم ملی در قهرمانی کشور حضور داشت این رقابتها در غیبت مربی کوبایی پیگیری شود.