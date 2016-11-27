سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو باخبرنگار مهر ضمن بیان اینکه محور تهران-مشهد از نظر قرار گرفتن در مسیر بارگاه امام هشتم شیعان یکی از پرترددترین راه های کشور محسوب می شود، ابراز داشت: استقرار هشت ایستگاه سیار جاده­ ای، افزایش گشت ­های محسوس و نامحسوس، نظارت کامل ترافیکی با دوربین های ثابت و سیار جاده ای و برخورد قاطع با رانندگانی که تخلفات حادثه ساز مرتکب می شوند از جمله اقدامات پلیس راه در تعطیلات دهه اخر صفر به شمار می رود.

وی با بیان اینکه نظارت و کنترل مستمر اتوبوس های مسافربری از برنامه های مهم پلیس راه در این ایام محسوب می شود، افزود: به منظور افزایش ایمنی رانندگان خودروهای سنگین اقداماتی از جمله برگزاری دوره­ های آموزشی برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و انجام هماهنگی­ های لازم با دستگاه­ های مرتبط با حمل و نقل جاده ­ای برگزار می شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به شرایط آب و هوایی و جوی به رانندگان توصیه کرد: رانندگانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی استان را دارند از سالم و ایمن بودن خودروی خود مطمئن شوند و تجهیزات خودرو را مورد بررسی قرار دهند.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: باتوجه به اینکه تعداد بی شماری از هموطنان از سایر استان ها به مقصد مشهد به صورت پیاده در حال تردد هستند لذا از رانندگان عبوری تقاضامی کنیم در صورت مواجهه با افراد پیاده با سرعت مطمئن رانندگی کنند تا این سفر معنوی برای همگان به سفر خوش و خاطره انگیز تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه راننده ها باید زنجیر چرخ را در این ایام سال به همراه داشته باشند، افزود: باتوجه به سردی و برودت هوا احتمال یخ زدگی سطح جاده ها وجود دارد لذا هموطنان باید با رعایت سرعت مطمئن بتوانند در مواجه با حادثه پیش بینی نشده خودروی خود را راحت تر کنترل کنند.