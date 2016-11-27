مجله مهر: شاید نام «برادران گریم» را شنیده باشید، این دو برادر آلمانی برای نوشتن افسانههای دوست داشتنیشان در دنیا معروف هستند و داستانهای آنها را به زبانهای مختلفی در سراسر جهان میتوان پیدا کرد. داستانهای «سفید برفی»، «سیندرلا»، «راپونزل»، «شنل قرمزی» و «هانسل و گرتل» از معروفترین آنهاست که بارها و بارها برای ساخت فیلمها و انیمیشنهای مختلف ازشان استفاده شده است.
اما داستان «هانسل و گرتل» که به خانهای در میانه جنگل میرسند که از شیرینی و شکلات ساخته شده، برای خیلی از ما هیجانانگیز بود، آن ها میتوانستند هرچقدر دلشان میخواهد شیرینی و شکلات بخورند، از نردههای خانه تا همه وسیلههای آن خوردنی بودند. این ایده در آن روزگار خیلی دوست داشتنی و به نظر میرسید، اما برداران گریم احتمالا هر گز فکر نمیکردند، بیشتر از یک قرن بعد از مرگشان کفشهایی ساخته شود که تماما از شکلات باشند و حتی بندهای آنها را بتوان خورد!
یکی از شرکتهای شکلات سازی در ژاپن دست به اقدامی متفاوت زده و با مصرف کردن مقدار بسیار زیادی شکلات، کفشهایی ساخته که در اندازههای واقعی هستند و وقتی به آنها نگاه میکنید فکر میکنید از چرم قهوهای تولید شدهاند.
این کفشها کفی و بند هم دارند که آنها هم از جنس شکلات هستند، البته خلاقیت این شرکت به همینجا ختم نمیشود و آنها کفشهای شکلاتیشان را در سه رنگ مختلف تولید کرده است.
همراه هر کدام از کفشها، یک پاشنهکِش شکلاتی به همراه ظرفی از شکلات براق هم قرار دارد که برای برق انداختن سطح کفش میتوان از آن استفاده کرد.
از این کفشهای شکلاتی تنها ۹ جفت تهیه شده که البته همه آنها را برای سفارشدهندههای خصوصی ساختهاند. باید بدانید قیمت این کفشهای شکلاتی از کفشهای واقعی بیشتر است.
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