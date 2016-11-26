۶۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی استان بوشهر نوسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، روح‌الله طاهریان‌پور در نشست بررسی وضعیت آب آشامیدنی استان بوشهر با بیان اینکه ۹۰ درصد روستاهای استان بوشهر تحت پوشش شبکه آبرسانی هستند اظهار داشت: آب آشامیدنی روستاهای استان بوشهر ۸۰ درصد از خط آبرسانی کوثر و کازرون و ۲۰ درصد از منایع داخلی استان بوشهر تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه نوسازی شبکه آبرسانی روستایی یکی از اولویت‌ها است تصریح کرد: با توجه به ۴۰ درصدی هدررفت آب از شبکه های آبرسانی روستایی طرح نوسازی این شبکه‌ها در دستور کار آبفار استان قرار دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر از اجرای طرح‌های نوسازی شبکه آبرسانی روستایی خبر داد و گفت: با توجه به فرسودگی شبکه آبرسانی روستایی استان بوشهر، در سه سال گذشته ۶۰۰ کیلومتر از این شبکه نوسازی و اصلاح شد.